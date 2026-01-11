كارفخال يستفز لامين جمال قبل نهائي السوبر الإسباني

علّق داني كارفاخال قائد ريال مدريد للمرة الأولى على التصريحات المثيرة التي أدلى بها لامين جمال جوهرة برشلونة، قبل مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

ويصطدم ريال مدريد الليلة بغريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته على ملعب الإنماء بمدينة جدة عند الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وهي المرة الثانية التي يتقابل فيها الفريقان رسميا هذا الموسم، إذ انتهت الأولى بفوز الميرنغي 2-1.

وعلى هامش هذه الموقعة المنتظرة، سُئل كارفاخال في المؤتمر الصحفي عن رأيه في تصريحات جمال التي وصف فيها ريال مدريد بأنه فريق "يسرق ثم يشتكي"، معتبرا أن الأخير لم يكن موفقا في هذه الكلمات.

وأجاب لاعب ريال مدريد ضاحكا "لا تنسون شيئا، أليس كذلك؟". لامين لاعب شاب، وبرأيي لم يكن موفقا تماما في الأيام التي سبقت ذلك الكلاسيكو، وليس لدي أكثر لأقوله".

وتابع "كل واحد منا الآن يدافع عن ناديه، لامين فتى رائع ومن الطبيعي أنني لا أتمنى له الأفضل في مواجهتنا. الموضوع انتهى هنا ولا أُعطيه أهمية أكبر".

وشدّد كارفاخال على أهمية الفوز على برشلونة والتتويج بالبطولة، مشيرا إلى أنه في حال الانتصار سيدخل تاريخ ريال مدريد من الباب الواسع.

وأوضح الظهير الأيمن "يوم النهائي مهم بالنسبة لنا، نريد أن نفوز ونعود باللقب إلى نادينا. وعلى المستوى الشخصي يهمّني أيضا معادلة لوكا مودريتش (28 بطولة) كأكثر لاعب تتويجا في تاريخ النادي".

وعبّر كافاخال في الوقت نفسه عن أمله في أن يكون زميله الفرنسي كيليان مبابي العائد من الإصابة، في أتم الجاهزية لنهائي السوبر.

وقال "كيليان لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا، هو أفضل مهاجم في العالم، وآمل أن يكون على أرض الملعب لأنه قد يكون حاسما".

تجديد العقد

وتطرّق اللاعب إلى مسألة تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه لا يفكر حاليا إلا في اللعب ومساعدة الفريق.

وزاد "أتيت من فترة معقّدة، من إصابة خطيرة وعملية جراحية جديدة. أريد أن أتدرّب وألعب. النادي يسير في الاتجاه نفسه الذي أفكّر فيه. إذا توافقت الأمور ورغبنا نحن الاثنان بالشيء نفسه، فلن تكون هناك أي مشكلة".

وعن المستوى المتذبذب لريال مدريد، ختم كارفاخال "صحيح أن الجزء الأخير من العام (2025) لم يكن الفريق فيه في أفضل مستوياته. كما تأثرنا بالعديد من الإصابات، لكن فترة التوقف أفادتنا جميعا. أرى تشابي هادئا وأفكاره واضحة ونحن نقف معه حتى النهاية".

وخاض كارفاخال (34 عاما) 8 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 444 دقيقة لم يساهم فيها بأي هدف وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.