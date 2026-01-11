"قبلة عبر الشاشة".. رد فعل عفوي من مذيع قطري تجاه مدرب مصر

احتفل الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري بتقدم منتخب مصر على كوت ديفوار، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر الكواري في مقطع مصور نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو يقبل رأس مدرب منتخب مصر حسام حسن عبر شاشة التلفاز، في لقطة عفوية عكست فرحته بتسجيل المنتخب المصري هدفًا في شباك "الأفيال".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الجزائر خارج كأس أفريقيا.. إخفاق جديد وأرقام صادمة ضد نيجيريا

الجزائر خارج كأس أفريقيا.. إخفاق جديد وأرقام صادمة ضد نيجيريا list 2 of 2 صلاح يكتب التاريخ ويتخطى أساطير القارة السمراء end of list

وقال الكواري في منشور مرفق بالفيديو: "في هذا الفيديو الذي التقطه الكابتن هيثم فاروق دون علمي، كنت أحاول تقبيل رأس حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية ومدرب منتخب مصر، لأنني كنت واثقًا من نجاحه حتى قبل بداية البطولة".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، كرياضي، أفرح من القلب لنجاح أي رياضي بعد نهاية مشواره في الملاعب، خاصة إذا كان أسطورة وصاحب قلب طيب مثل الكابتن حسام. مبروك يا حبايبنا المصريين والمغاربة، وإن شاء الله نشاهد نهائيًا عربيًا خالصًا".