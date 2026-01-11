غانا تستضيف بطولة أفريقيا لألعاب القوى للكبار في مايو 2026

أعلنت وزارة الرياضة في غانا والاتحاد الأفريقي لألعاب القوى عن توقيع مذكرة تفاهم لاستضافة بطولة أفريقيا لألعاب القوى للكبار المقررة بين 12 و16 مايو/أيار 2026. وجرت مراسم التوقيع في العاصمة أكرا بحضور وزير الرياضة والترفيه كوفي آدامز، ورئيس الاتحاد الأفريقي حمد كلكبا مالبوم، ورئيس الاتحاد الغاني لألعاب القوى بواه فوسيني.

وفي كلمة له خلال الحفل، وصف الوزير استضافة البطولة بأنها "لحظة فخر تاريخية" لغانا، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بإنجاح الحدث القاري. وأشاد باللجنة المحلية المنظمة قائلا إنها تضم أسماء أثبتت كفاءتها في تنظيم فعاليات سابقة، وهو ما يعزز الثقة في قدرتها على إنجاز المهمة.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى حمد كلكبا مالبوم عن ثقته في قدرة غانا على تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن البلاد حصلت على تأييد واسع خلال عملية الاختيار التي نافست فيها بوتسوانا. وأضاف: "نعلم أن غانا بيت لألعاب القوى، ونحن سعداء بأن تحتضن هذه البطولة".

أما رئيس الاتحاد الغاني بواه فوسيني، فاعتبر أن البطولة ستكون محطة تحول في مسار تطوير ألعاب القوى داخل البلاد، مؤكداً أن التحضيرات تشمل أيضاً زيارات رسمية لهيئات رياضية وطنية مثل هيئة الرياضة الوطنية واللجنة الأولمبية الغانية.