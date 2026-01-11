صلاح يكتب التاريخ ويتخطى أساطير القارة السمراء

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية يسجل في 11 منتخبًا مختلفًا، متخطيًا رقم الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروغبا والغاني أندريه أيو.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات أن صلاح هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في كأس الأمم منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2017.

وسجل جناح ليفربول الإنجليزي هدفًا في شباك منتخب كوت ديفوار، أمس السبت، في ربع نهائي النسخة الحالية المقامة في المغرب، ليقود "الفراعنة" للدور نصف النهائي في مواجهة السنغال.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 52 ليمنح منتخب بلاده التقدم بثلاثية مقابل هدف، بلمسة سحرية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية متقنة من جانب إمام عاشور، ليحولها ببراعة في المرمى الإيفواري.

ورفع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، رصيده في البطولة إلى 4 أهداف بفارق هدف خلف النجم المغربي إبراهيم دياز، هداف البطولة حاليًا، كما رفع رصيده الإجمالي إلى 11 هدفًا بالتساوي مع حسام حسن، مدرب الفراعنة، بفارق هدف عن الراحل حسن الشاذلي.

وهز صلاح شباك 11 منتخبا مختلفا خلال مشاركته في 5 نسخ مختلفة من كأس الأمم الأفريقية، حيث أحرز أمام غانا وبوركينا فاسو في نسخة 2017 كما أحرز أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019.

وأحرز أمام غينيا بيساو والمغرب في نسخة 2021 كما سجل في مرمى موزمبيق في نسخة 2023، وسجل لأول مرة 4 أهداف في نسخة واحدة بعد أن أحرز في مرمى زيمبابوي وبنين وجنوب إفريقيا إلى جانب كوت ديفوار.

وقال صلاح لشبكة (بي إن سبورتس) إن المنافسة على اللقب القاري صعبة، في ظل وجود السنغال ونيجيريا والمغرب في الدور قبل النهائي. وأضاف "لا أستطيع القول (إننا المرشح للقب) بنسبة 100%، بقية المنتخبات الأخرى يلعب لاعبوها في مسابقات الدوري في أوروبا.

وتابع: "أغلب لاعبي منتخبنا يلعبون في الدوري المحلي، وهذا ليس تقليلا منهم لكننا نحاول لأننا نحب بلدنا ونقدم كل شيء في الملعب. اللاعبون سيقدمون 100% (من مستواهم) في المباراة المقبلة".

وستكون مواجهة السنغال إعادة لنهائي نسخة عام 2021 والتي خسرتها مصر بركلات الترجيح، قبل أن يتكرر الأمر ذاته في غضون شهرين في خسارة البطاقة المؤهلة لكأس العالم 2022. وقال صلاح "المباراة صعبة، لديهم تشكيلة تلعب في أوروبا وفي مستوى مرتفع، لكن أتمنى أن نحقق الفوز".