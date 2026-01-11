صحف الجزائر تنتقد "الخضر" وتهاجم التحكيم بعد توديع كأس أفريقيا

أقرت الصحف الجزائرية بأفضلية منتخب نيجيريا لكنها أجمعت في الوقت نفسه على انتقاد التحكيم وذلك في التعليق على خروج منتخب بلادها من كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم بالخسارة صفر-2 أمام نيجيريا ضمن منافسات دور الثمانية.

كتبت صحيفة الوطن "انتهى مشوار الخضر" مع صورة على غلافها للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين وهو يراوغ الدفاع الجزائري.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب الجزائري عانى كثيرا بشأن خلق الفرص، بينما تفوق منتخب نيجيريا على مستوى الاستحواذ.

من جانبها، أضافت صحيفة لو كورييه دألجيري (Le Courrier d’Algérie) "خط النهاية" وسلطت الضوء على نقاط الضعف لدى منتخب الجزائر مع التركيز أكثر على قرارات الحكم عيسى سي.

أما صحيفة ليكسبريسيون دي زد (L’Expression DZ) وصفت خروج منتخب بلادها من البطولة بأنه إقصاء مرير، ولكنها أشادت بعزيمة لاعبي المنتخب، وقالت إن التحكيم كان سببا رئيسيا للخسارة.

وانتقد موقع دي زد فوت (DZ Foot) المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش وقالت إن منتخب بلادها قدم أداء كارثيا في الشوط الأول أمام نيجيريا، وكان مستواه متواضعا للغاية بشكل عام.