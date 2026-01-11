رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|الجزائر

صحف الجزائر تنتقد "الخضر" وتهاجم التحكيم بعد توديع كأس أفريقيا

Algeria's defender #15 Rayan Ait-Nouri, Nigeria's forward #09 Victor Osimhen and Algeria's defender #21 Ramy Bensebaini vie during the Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Algeria and Nigeria at the Grand stadium in Marrakesh on January 10, 2026.
صحف الجزائر استخدمت هذه الصورة في انتقاد "الخضر" بعد توديع كأس أفريقيا (الفرنسية)
Published On 11/1/2026
آخر تحديث: 22:52 (توقيت مكة)

أقرت الصحف الجزائرية بأفضلية منتخب نيجيريا لكنها أجمعت في الوقت نفسه على انتقاد التحكيم وذلك في التعليق على خروج منتخب بلادها من كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم بالخسارة صفر-2 أمام نيجيريا ضمن منافسات دور الثمانية.

كتبت صحيفة الوطن "انتهى مشوار الخضر" مع صورة على غلافها للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين وهو يراوغ الدفاع الجزائري.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب الجزائري عانى كثيرا بشأن خلق الفرص، بينما تفوق منتخب نيجيريا على مستوى الاستحواذ.

من جانبها، أضافت صحيفة لو كورييه دألجيري (Le Courrier d’Algérie) "خط النهاية" وسلطت الضوء على نقاط الضعف لدى منتخب الجزائر مع التركيز أكثر على قرارات الحكم عيسى سي.

Senegal's referee Issa Sy gives a yellow card to Algeria's midfielder #14 Hicham Boudaoui the during the Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Algeria and Nigeria at the Grand stadium in Marrakesh on January 10, 2026.
هشام بوداوي لاعب الجزائر يعترض على حكم مباراة نيجيريا (الفرنسية)

أما صحيفة ليكسبريسيون دي زد (L’Expression DZ) وصفت خروج منتخب بلادها من البطولة بأنه إقصاء مرير، ولكنها أشادت بعزيمة لاعبي المنتخب، وقالت إن التحكيم كان سببا رئيسيا للخسارة.

وانتقد موقع دي زد فوت (DZ Foot) المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش وقالت إن منتخب بلادها قدم أداء كارثيا في الشوط الأول أمام نيجيريا، وكان مستواه متواضعا للغاية بشكل عام.

المصدر: وكالات

