شاهد مقر الإقامة "الساحر" لرونالدو ورفاقه بكأس العالم 2026

قبل خمسة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، بدأت المنتخبات المشاركة في وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب اللوجستية والإقامة والتخطيط الرياضي الرئيسية.

ومن بين هذه المنتخبات، البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، التي حددت بالفعل مكان إقامتها خلال البطولة، وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية.

واختار المنتخب البرتغالي منتجعًا فاخرًا في ريفييرا مايا بالمكسيك ليكون مقره الرئيسي خلال كأس العالم، معطيا الأولوية للراحة والخصوصية والمرافق من الدرجة الأولى لنجمه وبقية الفريق.

تستغرق الرحلات الجوية من ريفييرا مايا إلى هيوستن نحو ساعتين ونصف، بينما تستغرق الرحلة إلى ميامي نحو ساعة ونصف.

وسيتيح هذا القرب للبرتغال تقليل وقت السفر، والحد من الإرهاق البدني، والحفاظ على برنامج تدريبي ثابت، وهي أولويات أساسية للأجهزة التدريبية خلال البطولات القصيرة ذات الكثافة العالية.

منتجع فخم

يُعد منتجع فيرمونت ماياكوبا ريفييرا مايا، المصنف ضمن فئة الخمسة نجوم، ويقع على بعد كيلومترات قليلة من بلايا ديل كارم. ولا يقتصر هذا الاختيار على فخامة المنتجع فحسب، بل يمتد ليشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.

يتميز المنتجع الذي يمتد على مساحة 97 هكتارا من الغابات المطيرة والساحل، بموقعه الفريد وسط بيئة طبيعية خلابة. ويتضمن خمسة مسابح، منها مسبح رئيسي بمساحة 3000 متر مربع، ومسبح لا متناه مخصص للبالغين فقط يطل على البحيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتجع ملعب غولف عالمي المستوى، ومرافق رياضية، ومساحات مصممة لضمان الخصوصية التامة.

وتتراوح أسعار الغرف الأساسية بين 282 و320 يورو لليلة الواحدة، بينما تبدأ أسعار الأجنحة الأكثر فخامة من 1000 يورو وقد تصل إلى 2938 يورو لليلة الواحدة.

وتشير كل الدلائل إلى أن البرتغال لن تدخر جهدا في سعيها للفوز بكأس العالم 2026. ويُعد أفضل إنجاز حققه منتخب "سيليساو أوروبا" هو المركز الرابع في نسخة عام 2006.

إعلان

ومن المقرر أن يخوض رونالدو الذي مدد عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027 سادس نهائيات كأس العالم في مسيرته، مستهدفًا اللقب الوحيد الذي يراوغه.

وينافس المنتخب البرتغالي في المجموعة الـ11 التي تضم أوزبكستان وكولومبيا والمتأهل من الملحق العالمي الأول (جامايكا – الكونغو الديمقراطية – كاليدونيا الجديدة).