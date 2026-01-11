رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة إلى الجزائريين بعد الإقصاء الأفريقي

Algeria's forward #7 Riyad Mahrez during the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan Stadium in Rabat on January 6, 2026.
رياض محرز كتب رسالة مؤثرة إلى الجزائريين بعد الإقصاء الأفريقي (الفرنسية)
Published On 11/1/2026
آخر تحديث: 19:56 (توقيت مكة)

وجه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، رسالة مؤثرة إلى جمهور "محاربي الصحراء" بعد الإقصاء من كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الهزيمة من نيجيريا 2-صفر أمس السبت، في الدور ربع النهائي.

ونشر محرز عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأحد، صورا له وللمنتخب معلقا عليها: "نشعر بخيبة أمل للخروج من البطولة، لكننا فخورون بهذا الفريق وهذه المجموعة، في النجاحات وفي أصعب اللحظات".

وأضاف نجم الأهلي السعودي: "شكرا لمشجعينا وللشعب الجزائري على دعمكم طوال البطولة. سنعود أقوى، كما هو حالنا دائما".

كان محرز قد أكد أن بطولة أمم أفريقيا في المغرب 2025 ستكون آخر بطولة قارية يلعبها في مشواره قبل الاعتزال.

 

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

