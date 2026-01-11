جان ريان بوانغا.. ظاهرة كروية تحدث ضجة في فرنسا

لفت جان-ريان بوانغا، لاعب الوسط الهجومي في نادي بولوني-بيلانكور (ACBB)، أنظار المتابعين في كرة القدم الفرنسية، رغم أنه لم يتجاوز عامه الثالث عشر، بعدما فرض نفسه لاعباً أساسياً مع فئة أقل من 16 عاماً، متقدماً على لاعبين يكبرونه بسنتين.

في أحد مباريات الدوري الجهوي، لم يكن بوانغا مميزاً فقط باختلاف حذائه الرياضي، بل بقراءته العالية للعب ولمساته السريعة، إذ بدا قادراً على اتخاذ القرار الصحيح قبل أن تصله الكرة.

يلعب ببساطة، غالباً بلمسة واحدة، ويتقن التخلص من الرقابة دون إفراط في المراوغة، في مشهد نادر على لاعب في مثل سنه.

موهبة بوانغا دفعت مدربيه إلى تصعيده مبكراً، سواء في ناديه أو داخل مركز "كليرفونتين" الشهير لتكوين المواهب، حيث يُنظر إليه على أنه أحد أبرز الأسماء الصاعدة في جيله.

ويجمع كشّافو الأندية المحترفة والمكوّنون على أن اللاعب يملك إمكانات استثنائية، سواء على مستوى الرؤية، أو الذكاء التكتيكي، أو الجودة الفنية.

ويتصدر بوانغا قائمة أبرز المواهب الشابة في منطقة باريس، وسط إجماع نادر على أنه مشروع لاعب كبير إذا ما واصل تطوره بعيداً عن الضغوط، في انتظار ما ستكشفه السنوات المقبلة عن هذا الاسم الذي بدأ مبكراً في لفت الأنظار داخل الكرة الفرنسية.