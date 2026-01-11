بلغة الأرقام.. ريال مدريد "كابوس" برشلونة في السوبر الإسباني

يتمتع ريال مدريد بأفضلية تاريخية على غريمه برشلونة في تاريخ المواجهات التي جمعتهما في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

ويصطدم ريال مدريد مساء اليوم الأحد ببرشلونة في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر 2026 على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية، وذلك عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتحمل مباراة اليوم الرقم 19 بين الغريمين في تاريخ كأس السوبر وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، والخامسة على الأراضي السعودية بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وسبق لريال مدريد أن حقق نتيجة الفوز في 10 مباريات جمعته ببرشلونة بكأس السوبر، مقابل 6 انتصارات للفريق الكتالوني، بينما احتكم الفريقان لنتيجة التعادل مرتين فقط.

وتقابل الفريقان للمرة الأولى في كأس السوبر في موسم 1988-1989، حين كانت البطولة تُقام بمواجهة تجمع بين بطلي الدوري وكأس الملك.

وفيها حقق الفريق الملكي اللقب بفوزه على البلوغرانا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومنذ ذلك التاريخ اصطدم الفريقان ببعضهما البعض أكثر من مرة، كان آخرها نهائي النسخة الماضية الذي اكتسح فيه برشلونة غريمه ريال مدريد بنتيجة 5-2 على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وتاليا نتائج مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني بالنظام القديم:

ريال مدريد 2-0 برشلونة (ذهاب نهائي موسم 1988-1989).

برشلونة 2-1 ريال مدريد (إياب نهائي موسم 1988-1989).

برشلونة 0-1 ريال مدريد (ذهاب نهائي موسم 1990-1991).

ريال مدريد 4-1 برشلونة (إياب نهائي موسم 1990-1991).

ريال مدريد 3-1 برشلونة (ذهاب نهائي موسم 1993-1994).

برشلونة 1-1 ريال مدريد (إياب نهائي موسم 1993-1994).

برشلونة 2-1 ريال مدريد (ذهاب نهائي موسم 1997-1998).

ريال مدريد 4-1 برشلونة (إياب نهائي موسم 1997-1998).

ريال مدريد 2-2 برشلونة (ذهاب نهائي موسم 2011-2012).

برشلونة 3-2 ريال مدريد (إياب نهائي موسم 2011-2012).

برشلونة 3-2 ريال مدريد (ّذهاب نهائي موسم 2012-2013).

ريال مدريد 2-1 برشلونة (إياب نهائي موسم 2012-2013، وتُوج الريال باللقب مستفيدا من قاعدة الأهداف المسجلّة خارج الديار).

برشلونة 1-3 ريال مدريد (ذهاب نهائي موسم 2017-2018).

ريال مدريد 2-0 برشلونة (إياب نهائي موسم 2017-2018).

نتائج مباريات الكلاسيكو في كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد (4 فرق):

برشلونة 2-3 ريال مدريد بعد التمديد (نصف نهائي نسخة 2022).

برشلونة 3-1 ريال مدريد (نهائي نسخة 2023).

ريال مدريد 4-1 برشلونة (نهائي نسخة 2024).

ريال مدريد 2-5 برشلونة (نهائي نسخة 2025).

مفارقة تاريخية

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن الفريق الذي سيُتوج اليوم باللقب، سيمهد الطريق لنفسه نحو الظفر بلقب الليغا لموسم 2025-2026، واستدّلت على حديثها بما حدث في السنوات القليلة الماضية.

وقالت "يعود برشلونة وريال مدريد للتنافس على أول ألقاب الموسم في نهائي كأس السوبر الذي يشكل علامة فارقة لبقية الموسم".

إعلان

وأضافت "بالنظر إلى سجل كأس السوبر في السعودية، فإن نتائج المباريات الأربع السابقة حدّدت اتجاه تطور الموسم بالنسبة للفريقين لاحقا".

وأوضحت أن فوز ريال مدريد أو برشلونة بكأس السوبر في النسخ السابقة، تبعه تتويج الفريق بنهاية الموسم بلقب الدوري الإسباني.

وحدث ذلك مع ريال مدريد في نسختي 2022 و2024، ومع برشلونة في عامي 2023 و2025.