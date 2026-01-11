رقم تاريخي.. الاتحاد الإسباني يرفع سقف جوائز كأس السوبر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن رفع قيمة الجوائز المالية لنسخة كأس السوبر الإسباني 2026 التي ستجمع الليلة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في جدة السعودية، لتصل إلى 21.3 مليون يورو بعد أن كانت 19 مليون يورو في العام الماضي.

وتم اعتماد آلية توزيع أكثر توازناً، حيث ترتبط المكافآت بالنتائج وتصنيف الأندية في المسابقات المحلية والدولية.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة (ريال مدريد- برشلونة- أتليتيك بيلباو- أتليتيكو مدريد) على دفعة أساسية أولى لتغطية تكاليف السفر فقط والتواجد في البطولة، ويصل إجمالي هذه الدفعات مجتمعة إلى 16.3 مليون يورو ، مقارنة بـ 14.95 مليون يورو في الموسم الماضي.

أما المكافآت الإضافية التي سيتم توزيعها بمجرد نهاية البطولة فتبلغ قيمتها الإجمالية 5 ملايين يورو، مقارنة بـ 4 ملايين يورو في الموسم الماضي.

ورغم أن الاتحاد الإسباني عمل على تقليص الفجوة بين ريال مدريد وبرشلونة والأندية الأخرى من حيث الاستفادة المالية مقارنة بنسخة 2025 حينها، حصل ريال مدريد على 6.15 مليون يورو ، وبرشلونة على 6 ملايين يورو، وأتلتيك بلباو على مليوني يورو، ومايوركا على 850 ألف يورو، لكن الحصة الأكبر ستذهب مجدداً إلى ريال مدريد وبرشلونة في نسخة 2026.

وسيكون توزيع مبلغ 5 ملايين كالتالي:

2 مليون يورو(البطل).

1.4 مليون يورو (الوصيف).

800 ألف يورو (المركزان الثالث والرابع).

يذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني، تدر نحو 51 مليون يورو للاتحاد لإسباني لكرة القدم، وتُخصص هذه الأموال لتحسين اللعبة، وخاصةً على مستوى القواعد الشعبية.