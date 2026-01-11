بايرن ميونخ يستغل الأهداف العكسية ويسحق فولفسبورغ بالدوري الألماني

سجل مايكل أوليسي هدفين واستفاد بايرن ميونيخ من هدفين عكسيين، ليحقق فوزا ساحقا 8-1 على ضيفه فولفسبورغ اليوم الأحد، ليعزز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد استئناف المسابقة عقب التوقف في الفترة الشتوية.

وتقدم حامل اللقب، المتصدر وله 44 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، في الدقيقة الخامسة عندما أرسل لويس دياز تمريرة منخفضة سجلها كيليان فيشر بالخطأ في مرماه.

وسجل فولفسبورغ بالخطأ في مرماه للمباراة الثالثة على التوالي وهو رقم قياسي سلبي في الدوري الألماني.

ورد الفريق الزائر عبر جانان بيكينوفيتش الذي أدرك التعادل في الدقيقة 15 بعد سلسلة من التمريرات.

وأعاد دياز التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 30 بضربة رأس ليسجل هدفه التاسع في الدوري، بعد تمريرة عرضية من أوليسي الذي قدم التمريرة الحاسمة التاسعة له في الموسم ليصبح أفضل صانع لعب في الدوري.

ووضع الفرنسي أوليسي اسمه في قائمة الهدافين بتسديدة رائعة ليسجل هدفه الثامن في الموسم، قبل أن يسجل فولفسبورغ للمرة الرابعة بالخطأ في شباكه في آخر ثلاث مباريات عندما أخطأ موخيتس ينس في إبعاد تمريرة عرضية من أوليسي.

ولم يخسر بايرن على أرضه أمام فولفسبورغ بعدما فاز 27 مرة في 29 مباراة.

واصل بايرن الهجوم وسدد في القائم عبر أوليسي في الدقيقة 64 قبل أن يضيف هدفين آخرين في غضون 80 ثانية عبر البديل رافائيل جيريرو وهداف الدوري الألماني هاري كين.

وتوج أوليسي الأداء الرائع في مباراته 50 في الدوري الألماني بهدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 76، قبل أن يسجل البديل ليون جوريتسكا هدفا من زاوية ضيقة في الدقيقة 88 ليحقق بذلك بايرن أكبر فوز له على فولفسبورغ.