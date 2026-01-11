"الفراعنة" ينفردون برقم قياسي سلبي بكأس أفريقيا

بات المنتخب المصري يحمل رقما قياسيا سلبيا، إذ أصبح الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف العكسية في تاريخ كأس أمم أفريقيا، وذلك عقب الهدف الذي هز شباكه في مباراته أمام منتخب كوت ديفوار، أمس السبت، ضمن منافسات دور الثمانية بالنسخة المقامة حاليا في المغرب.

وذكر موقع "أفريكا سبور" أن المدافع أحمد فتوح، لاعب المنتخب المصري، حول الكرة بالخطأ إلى مرمى فريقه أثناء محاولته التصدي لضربة ركنية نفذها يان ديوماندي، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز مصر 3-2.

وبهذا الهدف، أصبح الرابع الذي يسجله المنتخب المصري بالخطأ في مرماه على مدار مشاركاته في البطولة، متجاوزا بذلك منتخبات بوركينا فاسو والجزائر وتونس التي سجلت 3 أهداف عكسية في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا أهدافا عكسية في البطولة كلا من غانم سلطان ضد غينيا في نسخة 1976، وأحمد السيد أمام الكونغو الديمقراطية في نسخة 2006، وأحمد حسن ضد الكاميرون في 2010، وأخيرا فتوح في مرمى كوت ديفوار بالنسخة الحالية.

ورغم هذا السجل غير المرغوب فيه، يواصل منتخب الفراعنة إظهار جدارته في البطولة وسيواجه نظيره السنغالي في نصف نهائي الأربعاء المقبل على الساعة السادسة مساء 19:00 بتوقيت مصر، والثامنة مساء 20:00 بتوقيت السعودية وقطر.