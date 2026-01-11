الذكاء الاصطناعي يكشف هوية بطل السوبر الإسباني في جدة

تتجه الأنظار -اليوم الأحد- إلى نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يجمع برشلونة وريال مدريد على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة سابقا) في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقبل انطلاق صافرة الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، كشف الذكاء الاصطناعي عن توقعاته بشأن هوية الفائز في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

واستنادا إلى تحليل ملايين البيانات، بما في ذلك الأداء الفني الحالي وتاريخ المواجهات المباشرة الحديث والحالة البدنية للاعبين، توقع الذكاء الاصطناعي أن تكون المواجهة متكافئة، لكن الكفة ترجح ريال مدريد بفارق طفيف بلغ نحو 53% مقابل 47% للعملاق الكتالوني.

كما توقعت الخوارزميات أن تنتهي المباراة ضمن وقتها الأصلي بنتيجة 2-1 أو 3-2 للفريق الملكي، مع ترجيح كبير بأن يشهد الشوط الثاني قمة الإثارة وتسجيل أهداف حاسمة.

في المقابل، لم تهمل التحليلات حظوظ برشلونة، لافتة إلى أن استحواذ الفريق الكتالوني وضغطه العالي قد يقلبان الموازين إذا ما نجح زملاء رافينيا في التسجيل مبكرًا وكسر التكتل الدفاعي المدريدي.

في الختام، لا تعدو هذه الأرقام كونها مجرد احتمالات في عالم "الساحرة المستديرة"، حيث الكلمة الفصل ستكون لأقدام اللاعبين على المستطيل الأخضر، وليس للرموز الرقمية في الخوادم السحابية.