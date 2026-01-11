الجزائر خارج كأس أفريقيا.. إخفاق جديد وأرقام صادمة ضد نيجيريا

بعد هزيمته أمام نيجيريا صفر-2 -أمس السبت- في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، أخفق المنتخب الجزائري مجددا في المنافسة على اللقب الذي توج به عامي 1990 و2019.

وبينما أنهى كلا الفريقين دور المجموعات برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، كان الفارق واضحا في المستوى -السبت- في مراكش وتعرض "محاربو الصحراء" لضغط هائل من قبل منتخب "النسور الخضراء" القوي.

وصل فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بأفضل دفاع في البطولة (لم يستقبل سوى هدف واحد في بداية المباراة).

وصمد الجزائريون لفترة طويلة في وجه الصعاب: حيث أنقذ لوكا زيدان كرتين، وريان آيت نوري كرتين حاسمتين من داخل منطقة الجزاء، ورامي بن سبعيني الذي أبعد كرة من على خط مرماه في الدقيقة 29، ليحافظوا على حظوظ الجزائر في المباراة.

سجل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هدفا 1-صفر في الدقيقة 47 وصنع هدفا آخر لأكور أدامز في الدقيقة 57 ليختتم أداء نيجيريا مهيمنا.

إحصائية صادمة

تُظهر إحصائية صادمة أداء الجزائر المتواضع في المباراة إذ كانت أول تسديدة للفريق في الدقيقة 80 من بغداد بونجاح. وفي النهاية، لم يسدد زملاء رياض محرز سوى ثلاث تسديدات (لا واحدة منها على المرمى) مقارنةً بـ13 تسديدة لنيجيريا.

وأشارت شبكة أوبتا إلى أن المنتخب الجزائري لم يقم بأي تسديدة على المرمى في الشوط الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية، وذلك للمرة الأولى منذ 30 مباراة.

كما شهد الشوط الأول تفوق نيجيريا في التسديدات واللمسات (7) داخل منطقة جزاء الخصم، إلى جانب الاستحواذ العالي على الكرة بنسبة 68% مقابل 32% للجزائر.

إحصائيات مباراة نيجيريا والجزائر

التسديدات: 13 لنيجيريا، 3 للجزائر.

التسديدات على المرمى: 5 لنيجيريا، صفر للجزائر.

معدل الأهداف المتوقعة: 3.0 هدفا للجزائر، 0.12 هدفا للجزائر.

التمريرات الدقيقة: 336 لنيجيريا، 227 للجزائر.

الركنيات: 4 لنيجيريا، 2 للجزائر.

المخالفات: 14 لنيجيريا، 20 للجزائر.

منذ فوزه عام 2019، عانى المنتخب الجزائري من سلسلة من الإخفاقات في كأس الأمم الأفريقية. فبعد خروجهم من دور المجموعات عامي 2021 و2023، ودّع "محاربو الصحراء" البطولة من ربع النهائي هذه المرة، ليخسروا فرصة مواجهة المغرب في نصف النهائي، وهي المباراة التي كان ينتظرها الجميع.

محرز يرفض اتهام التحكيم

أنهى رياض محرز قائد منتخب الجزائر، الجدل حول أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا في دور الثمانية.

وتحدث محرز في المنطقة الإعلامية عقب المباراة التي أقيمت أمس السبت، حيث بدا هادئا، ورفض اتهام التحكيم بالتسبب في إقصاء الجزائر، معترفا في المقابل بأفضلية نيجيريا.

وقال محرز: "واجهنا منتخبا قويا، كان من الممكن أن نقدم ما هو أفضل بالتأكيد.. يمكننا دائما أن نتحدث أن الخطط وإعادة مشاهدة المباراة في

أذهاننا، لكن في النهاية لعبوا بشكل أفضل منا، وهذه هي كرة القدم.

وعندما سئل محرز عن أداء الحكم، تحدث اللاعب بشكل متزن وواضح، حيث أكد تقبله لفكرة وجود أخطاء، لكنه رفض اعتبار ذلك مبررا.

وتابع: "الحكم لم يكن مثاليا، لكن ليس هذا سبب خسارتنا، دائما ما نتحدث عن الحكام في كرة القدم، لكن النتيجة تعود للقاء نفسه".

كما اعترف محرز بانتهاء مشواره بكأس الأمم الأفريقية، معتبرا أن البطولة الحالية كانت الأخيرة في مشواره مع الجزائر، بعدما لعب 6 بطولات وأكثر من 20 مباراة، مشيرا إلى شعوره بالفخر بما قدمه لبلاده.

وسبق أن قاد محرز منتخب الجزائر للقب كأس الأمم الأفريقية بنسخة 2019 بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بالقاهرة.