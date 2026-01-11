فيديو: إصابة غريبة للاعب أثناء تسجيل هدف تهدد مشاركته في كأس العالم

تعرض اللاعب الأميركي ريكاردو بيبي مهاجم فريق آيندهوفن الهولندي لإصابة غريبة ستحرم فريقه من خدماته لشهرين تقريبا وقد تغيبه عن كأس العالم 2026.

وأصيب بيبي (23 عاماً) بكسر في ذراعه أثناء تسجيله الهدف الثاني لآيندهوفن في منتصف الشوط الأول لمباراة الفريق ضد إكسلسيور ضمن الجولة الـ18 من الدوري الهولندي.

إصابة غريبة للاعب أثناء تسجيل هدف

ومرر غوس تيل كرة عرضية سهلة وصلت إلى بيبي في مواجهة مع الشباك الخالية، ووضعها الأخير داخل المرمى لكنه سقط بطريقة غريبة على ذراعه ما أدى إلى كسرها.

ومباشرة ظهرت ملامح الألم على اللاعب الذي لم يحتفل بالهدف، وبقي ممددا داخل المرمى وهو يضرب قدميه بالأرض وفق ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على المواقع التواصل الاجتماعي، حتى تدخل الطاقم الطبي للنادي.

ونقل بيبي إلى المستشفى مباشرة، ولاحقا أعلن النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية كما حدد مدة غيابه.

ونشر آيندهوفن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تعرض ريكاردو بيبي لكسر في الساعد. سيخضع المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً لعملية جراحية. ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب نحو شهرين."

ويقدم بيبي مستويات رائعة مع آيندهوفن هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفا وصنع هدفين في 22 مباراة بجميع البطولات، وهو ما تسبب بحسرة كبيرة لمدربه بيتر بوس.

وقال بوس "في يناير/كانون الثاني الماضي ابتعد ريكاردو بالفعل بسبب إصابة في الركبة لكنها لم تكن فترة طويلة، والآن خسرناه مرة أخرى للأسف. كان بيبي يمر بفترة رائعة".

وأضاف "كل المؤشرات كانت إيجابية لنصف ثان قوي من الموسم، لذا فالأمر محبط للغاية له ولنا".

وانتهت المباراة المذكورة بفوز آيندهوفن 5-1 ليعزز مركزه في صدارة ترتيب الدوري الهولندي برصيد 49 نقطة، بفارق 14 نقطة عن فينورد الثاني الذي لعب مباراة أقل.

ضربة كبيرة قبل كأس العالم

وتعد هذه الإصابة أيضاً ضربة كبيرة لبيبي قبل خمسة أشهر فقط من بدء منتخب الولايات المتحدة مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.

وأصبح مصير مشاركة بيبي مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين ضد بلجيكا والبرتغال على التوالي، والمقررتين أواخر مارس/آذار المقبل استعداداً للمونديال والتي من خلالهما ستتضح رؤية المدرب ماوريسيو بوكتينيو لقائمته النهائية، محل شك كبير.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأميركي أولى مبارياته في المونديال ضد باراغواي يوم 12 يونيو/حزيران 2026 على ملعب صوفي في إنغلوود بولاية كاليفورنيا.