تجربة زيدان تأتي بنتائج عكسية للجزائر في كأس أفريقيا وتحذرها بالمونديال

فشلت الجزائر في مسعاها لحل أزمة حراسة المرمى بالاعتماد على اسم كبير خلال مشاركتها في كأس الأمم الأفريقية، وسيتعين عليها البحث عن بدائل قبل انطلاق كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.

لجأت الجزائر إلى لوكا زيدان، نجل زين الدين زيدان الفائز بكأس العالم مع فرنسا، وانتشلته من غياهب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، أملاً في معالجة أزمة ندرة المواهب في حراسة المرمى التي تعاني منها البلاد. لكن هذه المخاطرة جاءت بنتائج عكسية أمس السبت.

تجربة زيدان تأتي بنتائج عكسية للجزائر

لم يكن أداء زيدان في حراسة المرمى مقنعاً على الإطلاق في المباراة الأخيرة، إذ خسرت الجزائر بهدفين دون رد أمام نيجيريا في مراكش، ليودع منتخبها البطولة من دور الثمانية.

فقد قام زيدان بقفزة غريبة بدلاً من الارتماء بجسده لمحاولة التصدي لضربة رأس من فيكتور أوسيمين على القائم البعيد، منحت نيجيريا هدف التقدم في وقت مبكر من الشوط الثاني. كما تسبب سوء توزيعه للكرة في خطف المنافس لها وتسجيل هدف آخر بعد عشر دقائق.

حظي زيدان باهتمام كبير عندما وجهت إليه الدعوة للانضمام إلى الجزائر، البلد الذي ينحدر منه جداه لأبيه الشهيران. وأصبح لوكا محط أنظار الجميع بمجرد انطلاق كأس الأمم في المغرب.

وعلى الرغم من أن لوكا زيدان شارك في مباراتين مع ريال مدريد حين كان والده مدرباً للفريق، فإنه لم يتمكن من تقديم أداء جيد، وأمضى ستة من مواسمه السبعة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان أنتوني ماندريا الخيار الأول لحراسة مرمى الجزائر على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث كان يلعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع فريق أنجيه. لكن بعد هبوط ناديه إلى دوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي، أعلن مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، أنه لن يفكر في اختيار لاعب من دوري متدنٍ في المستوى.

وقرر زيدان (27 عاماً)، الذي لعب مثل أشقائه الثلاثة مع منتخبات فرنسا في مرحلة الناشئين، تغيير جنسيته الرياضية في سبتمبر/أيلول ليصبح بديلاً للحارس الأساسي للجزائر، ألكسيس غندوز.

لكن غندوز أصيب عشية البطولة، مما دفع بزيدان للعب أساسياً.

تخبط في ظل تألق نيجيريا

تحت أنظار والده، شارك لوكا في مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات، وحافظ على نظافة شباكه فيهما. كما حافظ على نظافة شباكه مرة أخرى بفضل دفاع صلب في فوز الجزائر على الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر.

لكن زيدان ظهر بمستوى متواضع في مواجهة نيجيريا الشرسة. وكان محظوظاً في الشوط الأول عندما أبعدت الكرة عن خط المرمى بعد خروجه الخاطئ من مرماه خلال ركلة حرة وتقديره السيئ لمسار الكرة، ثم أخفق عدة مرات في الشوط الثاني مع تزايد ضغط نيجيريا التي فازت بسهولة.

ويأمل زيدان، الذي حضر والداه إلى المغرب لمشاهدته، أن يظل ضمن خيارات الجزائر في كأس العالم، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن.

لكن مستواه المتذبذب سيدفع بيتكوفيتش للتفكير في خيارات أخرى للبطولة المرتقبة في أمريكا الشمالية.