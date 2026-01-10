2 مليار يورو تقرّب غوارديولا من تحطيم أبرز أرقام أليكس فيرغسون

بات المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبا من إزاحة المدرب الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون من على عرش المدربين الأكثر تتويجا بالألقاب.

ويواصل المدرب، الذي قاد برشلونة لتحقيق السداسية التاريخية عام 2009 وفاز مع مانشستر سيتي الإنجليزي بأول لقب في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا والوحيد الذي توج بلقب الدوري 4 مرات متتالية، تحطيم الأرقام القياسية.

وذكر موقع "ترانسفير ماركت"، المختص بانتقالات اللاعبين، أن المدرب الإسباني أنفق 2.03 مليار يورو على ضم 66 لاعبا مختلفا مع الفريق الإنجليزي، وكان آخرهم صفقة التعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث مقابل 72 مليون يورو.

وأوضح الموقع الألماني أن المدرب الإسباني تصدر قائمة المدربين الأكثر إنفاقا على انتقالات اللاعبين عبر التاريخ خلال توليه مهام تدريب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، ووصل حجم الإنفاق إلى 2.58 مليار يورو ويأتي خلفه البرتغالي جوزيه مورينيو بمبلغ 1.72 مليار يورو، والإيطالي ماسيمليانو أليغري بـ1.6 مليار يورو، ومواطنه كارلو أنشيلوتي بـ1.56 مليار يورو، والأرجنتيني دييغو سيميوني بـ1.55 مليار يورو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر أرسنال.