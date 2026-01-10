2 مليار يورو تقرب غوارديولا من تحطيم أبرز أرقام أليكس فيرغسون

بات المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبًا من إزاحة المدرب الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون من على عرش المدربين الأكثر تتويجًا بالألقاب.

ويواصل المدرب الذي قاد برشلونة لتحقيق السداسية التاريخية في 2009 وفاز مع مانشستر سيتي الإنجليزي بأول لقب في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا والوحيد الذي توج بلقب الدوري أربع مرات متتالية، تحطيم الأرقام القياسية.

وذكر موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المختص بانتقالات اللاعبين، أن المدرب الإسباني أنفق 2.03 مليار يوروات على ضم 66 لاعبًا مختلفًا مع الفريق الإنجليزي، وكان آخرهم صفقة التعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث مقابل 72 مليون يوروات.

وأوضح الموقع الألماني أن المدرب الإسباني تصدر قائمة المدربين الأكثر إنفاقًا على انتقالات اللاعبين عبر التاريخ خلال فترة تدريبه لبرشلونة وبايرن ميونخ الألماني، ووصل حجم الإنفاق إلى 2.58 مليار يورو ويأتي خلفه البرتغالي جوزيه مورينيو بمبلغ 1.72 مليار يورو والإيطالي ماسيمليانو أليغري بـ1.6 مليار يورو ومواطنه كارلو أنشيلوتي بـ1.56 مليار يوروات والأرجنتيني دييغو سيميوني بـ1.55 مليار يوروات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق ست نقاط خلف المتصدر أرسنال.