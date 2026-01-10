هل انحاز الحكام للمغرب في كأس الأمم الأفريقية 2025؟ الركراكي يرد

هل انحاز الحكام للمغرب في كأس الأمم الأفريقية 2025؟ سؤال يهمس به البعض ويرد عليه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي.

وأبدى الركراكي انزعاجه الشديد من الجدل المتواصل حول التحكيم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكداً أن "أسود الأطلس" لم يستفيدوا من أي امتياز تحكيمي منذ بداية البطولة، وذلك عقب فوزهم على الكاميرون بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منذ بداية المنافسة نعرف إلى أين يريد البعض أن يجرّ صورة المغرب. هناك من يريد إقناع الناس بأننا نحصل على امتيازات تحكيمية، لكن هذا غير صحيح".

وأضاف: "شخصياً، رأيت ركلات جزاء كان من الممكن احتسابها لصالحنا. أنا لا أتحدث أبداً عن التحكيم، لكن حين كنا في كوت ديفوار خلال كأس أفريقيا 2023 لم تُحتسب لنا ركلة جزاء واضحة أمام جنوب أفريقيا، ورغم ذلك تعرضتُ للإيقاف دون سبب واضح".

وكانت مباراة الكاميرون قد شهدت لقطة مثيرة للجدل، بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح "الأسود غير المروضة" إثر احتكاك داخل منطقة الجزاء بين برايان مبويمو وآدم ماسينا. وقال مبويمو عقب اللقاء لقناة بي إن سبورتس: "شعرت بلمسة واضحة، وبعد مشاهدة الإعادة كانت اللقطة جلية جداً".

لكن الركراكي اعتبر أن الجدل لا يستحق كل هذا التصعيد، قائلاً: "نربح المباريات داخل الملعب. الإحصائيات دائماً في صالحنا، ونصنع فرصاً أكثر من خصومنا. لم يُلغَ أي هدف لأي منتخب أمامنا. عندما يريد البعض إسقاط فريق قوي، يبحث عن أي ذريعة".

وتابع: "نحن الفريق الذي يسعى الجميع لإسقاطه، ولذلك تُختلق روايات عن امتيازات وهمية. الامتياز الوحيد للمغرب هو اللعب أمام 65 ألف متفرج. ما عدا ذلك، كل شيء يُحسم فوق أرضية الملعب".

وختم مدرب "أسود الأطلس" بالقول: "الكاميرون واجه منتخباً أقوى منه. لا أحد يجب أن يتحدث عن التحكيم. نستحق الفوز، والتشكيك في ذلك ليس من الروح الرياضية. المنتخب الأفضل هو من سيفوز بهذه الكأس".

وينتظر المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر.