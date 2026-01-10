فيديو.. ضربة قاضية مزدوجة تنهي نزالا للفنون القتالية المختلطة

حقق الفرنسي بول دينا (23 عاما) فوزًا باهرًا يوم الجمعة في بطولة هيكساغون للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدم دينا عرضا استثنائيا، وحسم النزال سريعا في الجولة الثانية فقط بلكمة يسارية قوية تلتها ضربة يمينية قاضية مطيحا بخصمه البرازيلي باولو سانتوس.

وسجل بول دينيس نافيرو، المعروف رياضيًا باسم بول دينا، فوزه الثالث تواليًا في مسيرته الاحترافية دون هزيمة.

وعقب اللقاء، أكد دينا أن التحضير الشاق خلال فترة الأعياد والانضباط الصارم في النظام الغذائي كانا مفتاح هذا الانتصار.