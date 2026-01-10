ريال مدريد يطرح كتابا فاخرا وزنه 14 كيلوغراما وسعره 6000 يورو

طرح ريال مدريد للبيع طبعةً فاخرةً لهواة الجمع مُخصصةً لتاريخ النادي بعنوان "كورازون بلانكو" (القلب الأبيض).

ويستعرض هذا المشروع -الذي استغرق إعداده خمس سنوات- أكثر من 120 عامًا من تاريخ النادي العريق ويحتفي بعظمته وإرثه.

يصدر الكتاب عن دار "أرتيكا بوكس" المتخصصة في كتب الفنون النادرة، ويتألف من 416 صفحة، ويضمّ العديد من الوثائق التاريخية بما في ذلك أول عقد لألفريدو دي ستيفانو، والرسالة الملكية التي منحت النادي لقب "ريال".

يتميز الكتاب أيضًا بعلبته المصنوعة من عناصر أصلية من حواجز الحماية من الانهيارات الثلجية القديمة في ملعب سانتياغو برنابيو قبل تجديده. ويبلغ وزن الكتاب -بما في ذلك العلبة- 14 كيلوغرامًا.

وتم إنتاج 2998 نسخة تُعرض للبيع -على موقع إلكتروني- بسعر يبلغ نحو 6000 يورو للنسخة الواحدة. وبمجرد نفاد الكمية سيتم إتلاف قالب التصنيع مما يمنع إعادة إصداره أو إنتاجه.