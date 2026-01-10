صحفية هولندية تفضح تصرف "مريع" لدييغو كوستا معها خلال جائحة كورونا

زعمت صحفية هولندية أن المهاجم الإسباني دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد وتشلسي السابق، تعمد السعال في وجهها عقب مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد -حيث كان يلعب مع أتلتيكو- في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أُقيمت في 11 مارس/آذار 2020.

وأفادت الصحفية يلين هندريكس، خلال ظهورها في بودكاست (HNM)، بأنها كانت تجري مقابلات إعلامية عقب اللقاء، حيث التقت أولًا بالهولندي فيرجيل فان دايك، قبل أن يصل دييغو كوستا الذي اقترب من المتواجدين وتعمد السعال في وجوههم.

وأشارت إلى أنها نادرًا ما تفقد أعصابها، لكنها شعرت بالغضب الشديد آنذاك، خاصة بعد أن سعل كوستا مباشرة في وجهها.

وأضافت أن اتصالها بسلك البث التلفزيوني أثناء محاولتها متابعته أدى إلى سقوط الكاميرا، مؤكدة أنها أصيبت لاحقا بفيروس كورونا بعد يومين فقط.

ولم يكتف كوستا بالسعال في وجه الصحفية بل وثقت الكاميرات قيامه أيضًا بالسعال باتجاه بعض الصحفيين داخل ملعب أنفيلد أثناء مروره في المنطقة المختلطة المخصصة لوسائل الإعلام، متجاهلًا طلبات إجراء مقابلات، قبل أن يتجه خارج الملعب وهو يضحك.

وكان تقرير برلماني بريطاني أشار إلى تسجيل 37 وفاة في مستشفيات محلية بسبب إصابتهم بكوفيد 19 بعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في مارس/ آذار 2020.