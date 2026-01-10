إقبال قياسي على تذاكر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالسعودية والكشف عن أسعارها

يتوقع أن تتخطى مبيعات تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة غدا الأحد والتي تقام على أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة 20 مليون ريال سعودي.

وأعلنت منصة "ويبوك" المسؤولة عن بيع التذاكر عن أسعار تذاكر المباراة مسبقا من خلال طرح 6 فئات، حيث تبلغ قيمة المنصة الذهبية 5 آلاف ريال، والمنصة الفضية 3500 ريال، منتصف الواجهة 550 ريالا، طرف الواجهة 375 ريالا، زاوية الواجهة 250 ريالا، وخلف المرمى 175 ريال وفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت.

إقبال قياسي على تذاكر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالسعودية

وبحسب المصادر فإن إجمالي قيمة بيع تذاكر المنصتين الذهبية والفضية نحو 7.12 مليون ريال، حيث يبلغ عدد المقاعد 3 آلاف مقعد في المنصتين بواقع 1500 مقعد في كل منصة.

ويتوزع باقي إجمالي قيمة التذاكر تلك في الفئات الأخرى، خاصة في ظل الإقبال الكبير من الجماهير، حيث تم بيع التذاكر منذ وقت مبكر، وستكون المدرجات ممتلئة بالكامل.

تمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الأربعة المشاركة، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وفي النسخة الحالية، يحصل قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك، على الحصة الكبرى بمبلغ ثابت قدره 6 ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.

وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، التي بلغت مليونا و800 ألف يورو.