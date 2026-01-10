رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

كومبو منتخب المغرب ونيجيريا Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Quarter Final - Morocco v Cameroon - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 9, 2026 Morocco players pose for a team group photo before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko و Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Nigeria v Mozambique - Fez Stadium, Fes, Morocco - January 5, 2026 Nigeria players pose for a team group photo before the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
منتخب المغرب يواجه نيجيريا في قمة مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا (رويترز)
Published On 10/1/2026
|
آخر تحديث: 22:44 (توقيت مكة)

حفظ

يواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري في مباراة قوية لحساب نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ونجح المنتخب المغربي في التأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة الأفريقية بعد فوزه على المنتخب الكاميروني في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

بينما تمكن منتخب نيجيريا من إزاحة منتخب الجزائر في ربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة 2-0.

المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.. الموعد

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب ونيجيريا يوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026.

تنطلق مباراة المغرب ضد نيجيريا، عند الساعة التاسعة 21:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مصر  والحادية عشر 23:00 بتوقيت السعودية وقطر.

المغرب ضد نيجيريا.. قنوات البث المباشر

  • beIN SPORTS MAX 1
  • beIN SPORTS MAX 2
  • beIN SPORTS MAX 3

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

سجل مواجهات متكافئ

تواجه المنتخبان في 11 مباراةً سابقةً، تفوق أسود الأطلس في ست مواجهات منها مقابل أربع انتصارات لنيجيريا، وانتهت مباراة واحدة بينهما بالتعادل.

المصدر: الجزيرة

إعلان