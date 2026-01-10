المغرب ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري في مباراة قوية لحساب نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ونجح المنتخب المغربي في التأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة الأفريقية بعد فوزه على المنتخب الكاميروني في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

بينما تمكن منتخب نيجيريا من إزاحة منتخب الجزائر في ربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة 2-0.

المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.. الموعد

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب ونيجيريا يوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026.

تنطلق مباراة المغرب ضد نيجيريا، عند الساعة التاسعة 21:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مصر والحادية عشر 23:00 بتوقيت السعودية وقطر.

المغرب ضد نيجيريا.. قنوات البث المباشر

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

سجل مواجهات متكافئ

تواجه المنتخبان في 11 مباراةً سابقةً، تفوق أسود الأطلس في ست مواجهات منها مقابل أربع انتصارات لنيجيريا، وانتهت مباراة واحدة بينهما بالتعادل.