شاهد.. لحظة مؤثرة بين جماهير مغربية ومشجع كاميروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة مقطع فيديو مؤثر يوثق مواساة مجموعة من الجماهير المغربية لمشجع كاميروني غلبته الدموع عقب خسارة منتخب بلاده أمام "أسود الأطلس" وإقصائه من منافسات كأس أمم أفريقيا "كان 2025".

وأظهرت المشاهد التفاف الجماهير المغربية حول المشجع الكاميروني الحزين، محاولين التخفيف عنه من خلال الهتاف معه وتشجيعه، في لقطة عكست روحا رياضية عالية ولاقت تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، إذ وصفها مدونون بأنها "اللقطة الأجمل في الأمسية".

وحجز منتخب المغرب بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزه على الكاميرون بهدفين دون رد في ربع نهائي المنافسة.