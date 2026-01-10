إجراءات أمنية مشددة في فرنسا قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا

أصدرت مديرية شرطة باريس قرارًا بحظر جميع التجمعات اليوم السبت في منطقة الشانزليزيه بباريس. كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء فرنسا قبل مباراة ربع النهائي الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا، المقررة هذا المساء في مراكش.

ويحظر قرار صادر عن المديرية، نُشر يوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، جميع التجمعات والمظاهرات في منطقة واسعة من وسط باريس حتى صباح الأحد.

إجراءات أمنية مشددة في فرنسا

واعتبارًا من الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني حتى الساعة السادسة صباحًا من يوم الأحد، يُحظر تنظيم أي مظاهرة على الطرق العامة، سواء كانت احتجاجية أو احتفالية أو رياضية، في منطقة واسعة تشمل، على وجه الخصوص، شارع الشانزليزيه وساحة النجمة وحديقة التويلري وتمتد شمالًا حتى بوابة دوفين وبوابة مايو.

كما يستهدف المرسوم التجمعات التي يُحتمل أن تخل بالنظام العام. ويُجيز مرسوم صادر عن المحافظة في العاصمة تسجيل ونقل الصور باستخدام كاميرات مثبتة على طائرات في الفترة 9 إلى 11 يناير/كانون الثاني.

ووفقًا للسلطات فإن استخدام الطائرات المسيرة سيُتيح رؤية واسعة النطاق مع الحد من تدخل القوات البرية، وإذا لزم الأمر، إمكانية نشر عملياتي سريع وفعال، لا سيما إن تحركات حشود أو أعمال عنف.

اضطرابات سابقة

يأتي هذا القرار عقب الاضطرابات التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي في باريس والعديد من المدن الفرنسية الكبرى الأخرى، بعد فوز الجزائر على بوركينا فاسو في دور الـ16.

وأجبر تجمع احتفالي باستخدام قنابل الدخان هيئة النقل العام في باريس على إغلاق محطة المترو لمدة ساعة، بين الساعة 8.30 مساءً و 9.30 مساءً.