إيتو يشعل حماس "الأسود غير المروضة" رغم الإقصاء الأفريقي

وجّه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو خطابًا مؤثرًا للاعبي المنتخب عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، عبّر فيه عن دعمه الكامل لهم رغم الإقصاء.

وأكد إيتو أن ما قدمه اللاعبون خلال البطولة يستحق التقدير، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على الفخر والاعتزاز بالمستوى الذي ظهر به المنتخب.

كما شدد على أهمية التماسك والوحدة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن ملايين الكاميرونيين يقدّرون المجهود الذي بذله اللاعبون والمسار الذي سلكه الفريق في المنافسة.

وشدد إيتو على أن المنتخب سيعود بقوة في قادم المنافسات واعتلاء عرش الكرة الإفريقية.

ولاقى خطاب إيتو تفاعلًا كبيرًا داخل غرفة الملابس، حيث رد اللاعبون النشيد الوطني رغم مرارة الإقصاء الذي كان باديًا على الوجوه.