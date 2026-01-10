5 أهداف في 5 مباريات.. كيف أصبح براهيم دياز نجم كأس أفريقيا 2025؟

5 أهداف في 5 مباريات، رسخت أقدام النجم الدولي المغربي براهيم دياز على قمة قائمة نجوم كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم.

وسجّل دياز هدفاً جديداً في شباك الكاميرون خلال الدور ربع النهائي، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة، بل وأحد أهم أسباب المسار القوي الذي يقدمه منتخب "أسود الأطلس" في البطولة المقامة على أرضه.

5 أهداف في 5 مباريات

5 أهداف في 5 مباريات؛ رقم غير مسبوق في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، جعل مهاجم ريال مدريد الاسم الأبرز مع اقتراب المنافسة من مربعها الذهبي. ورغم بروز أسماء مغربية أخرى في البطولة، على غرار أيوب الكعبي، فإن دياز نجح في خطف الأضواء في اللحظات الحاسمة.

وفي مواجهة الكاميرون، كان دياز مرة أخرى في الموعد، حين افتتح التسجيل في الدقيقة 26 مستغلاً كرة رأسية من أيوب الكعبي، ليسكنها بلمسة من داخل منطقة الجزاء، ويفتح الطريق أمام فوز مغربي مستحق (2-0) على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

بصمة حاضرة منذ المباراة الافتتاحية

وكان دياز قد دشّن مشواره التهديفي منذ المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر (2-0)، قبل أن يضيف هدفاً من ركلة جزاء في التعادل مع مالي (1-1)، ثم هدفاً ثالثاً أمام زامبيا (3-0) في ختام دور المجموعات.

وفي الدور ثمن النهائي، تحوّل نجم ريال مدريد إلى المنقذ، مسجلاً الهدف الوحيد في الفوز الصعب على تنزانيا (1-0)، قبل أن يواصل السلسلة التهديفية في ربع النهائي أمام الكاميرون.

أرقام قياسية تدخل التاريخ

بات دياز أول لاعب مغربي يسجّل خمسة أهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية، كما عزز صدارته لترتيب هدافي البطولة الحالية. ووفق إحصائيات "أوبتا"، أصبح أول لاعب خلال آخر 15 عاماً يسجّل هدفاً في كل مباراة من أول خمس مباريات يخوضها في نسخة واحدة من البطولة.

وقبل دياز، لم يحقق هذا الإنجاز سوى المصري محمد ناجي "جدو" في نسخة 2010، عندما سجّل في خمس مباريات متتالية. وبخمسة أهداف، بات نجم "أسود الأطلس" على بُعد أربعة أهداف فقط من الرقم القياسي التاريخي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في نسخة واحدة، والمسجل باسم الكونغولي نداي مولامبا (9 أهداف في نسخة 1974).

تألق أفريقي يعوّض الغياب المدريدي

وتُعد هذه البطولة بمثابة متنفس حقيقي لدياز، الذي يعاني من قلة المشاركات مع ريال مدريد، حيث يقضي معظم وقته على دكة البدلاء، ولا يحظى إلا بدقائق محدودة. ولم يسجّل مع النادي الملكي هذا الموسم سوى هدف واحد في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني.

كما استفاد دياز من غياب قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي في دور المجموعات بداعي الإصابة، ليتحمل مسؤولية القيادة الهجومية ويصبح الواجهة الأبرز للمنتخب والبطولة على حد سواء.

إعلان

وكان المدرب وليد الركراكي قد قال عقب الفوز على تنزانيا: "براهيم من نوعية اللاعبين القادرين على حسم بطولة بحجم كأس أمم أفريقيا".

ولا يزال الطريق طويلاً أمام "أسود الأطلس" لبلوغ منصة التتويج، غير أن دياز يبدو مرشحاً بقوة لجائزة أفضل لاعب في البطولة، شريطة أن يواصل المنتخب المغربي مشواره ويبلغ النهائي المقرر في 18 يناير/كانون الثاني.