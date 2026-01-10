شاهد.. أسوأ 10 ركلات جزاء على طريقة بانينكا

تتطلب ركلة جزاء بانينكا مهارةً عالية، وهدوءًا، وحظا وافرا، وهو ما لم يُحالف الحظ فيه لاعبين كبار مثل أندريا بيرلو، وفرانشيسكو توتي، وغاري لينيكر في الماضي.

تعتبر إضاعة ركلة بانينكا أسوأ من إضاعة ركلة جزاء عادية، حيث يتجنبك زملاؤك في الفريق، ويُحطّم الشعور بالإهانة كبرياءك إلى حدٍّ كبير.

تاليا أسوأ عشر محاولات لتقليد ركلة بانينكا:

تروي باروت

قام الأيرلندي بهذه المحاولة مع فريقه ألكمار بعد أيام من تسجيله خمسة أهداف في مرمى البرتغال والمجر.

ولا تزال هذه الركلة في الوقت بدل الضائع من الدوري الهولندي تُثير الاستغراب.

أندريا بيرلو

على الأقل، احتفظ الإيطالي بأخطائه للحظات غير المهمة، حيث كشف الحارس خوسيه بينتو زيف ادعائه في مباراة ودية ضد برشلونة عام 2010.

رحيم ستيرلينغ

ضحك الحارس داني وارد في وجه ستيرلينغ بعد تلك الهزيمة المذلة في كأس كاراباو.

فرانشيسكو توتي

ساهمت تسديدته البانينكا أمام إدوين فان دير سار في فوز إيطاليا على هولندا في يورو 2000، لكن محاولته مع روما ضد ليتشي كانت كارثية. وكانت ملامح وجه توتي معبرة عن كل شيء.

غاري لينيكر

كان لينيكر متأخرًا بهدف واحد عن رقم السير بوبي تشارلتون القياسي في تسجيل الأهداف لمنتخب إنجلترا، وقد أُتيحت له فرصة مثالية ليصبح أحد أفضل هدافي بلاده عندما احتُسبت ركلة جزاء لصالح منتخب الأسود الثلاثة ضد البرازيل عام 1992 لكنه أهدرها بطريقة مثيرة للاشمئزاز.

إنزو لو في

بعد فشله في مباغتة الحارس كيفين كيليهر، الرجل الضخم البنية، يُشاع أن لاعب سندرلاند أُجبر على العودة من لندن حافيًا.

سيرجيو أغويرو

أتيحت لأغويرو فرصة مضاعفة تقدم مانشستر سيتي على تشلسي في عام 2021، لكنه شعر بالحرج الشديد بعد أن تصدى إدوارد ميندي بسهولة لركلة الجزاء التي سددها.

غرّد أغويرو بعد المباراة قائلًا "أودّ أن أعتذر لزملائي في الفريق والجهاز الفني والجماهير لإضاعتي ركلة الجزاء. لقد كان قرارًا خاطئًا وأتحمل المسؤولية كاملةً".

إعلان

بيتر كراوتش

كان إهداره لركلة الجزاء أمام جمايكا في 2006 بمثابة تذكير بأن إنجلترا ستظل دائمًا في وضع حرج فيما يتعلق بركلات الترجيح.

خافيير هيرنانديز

أنقذ جون بولسكامب ركلة جزاء بانينكا التي سددها خافيير هيرنانديز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحافظ على التعادل 2-2 لسبورتينغ كانساس سيتي أمام لوس أنجلوس غالاكسي في 2022.

أديمولا لوكمان

"لقد اعتذر، لذا سنتجاوز الأمر ونمضي قدمًا"، كانت هذه كلمات هاريسون ريد، لاعب وسط فولهام، بعد أن أضاع لوكمان فرصة منح فريقه تعادل حاسم أمام وست هام في 2020 في آخر ركلة من المباراة.