استبعاد حكم مباراة الجزائر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية بسبب حذاء

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من إدارة مباراة نيجيريا والجزائر في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة.

وكان من المقرر أن يقود أرتان، المتوَّج بجائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء السبت على ملعب مراكش الكبير، ضمن منافسات البطولة المقامة في المغرب، غير أن الكاف سحبت منه المهمة بشكل مفاجئ.

سر استبعاد حكم مباراة الجزائر ضد نيجيريا

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي بوست"، فإن قرار الاستبعاد جاء بعد اكتشاف ارتداء الحكم حذاءً لا يتوافق مع العلامة التجارية المعتمدة من الراعي الرسمي للبطولة، خلال إدارته إحدى المباريات السابقة، وهو ما يُعد مخالفة للوائح التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

وقد تم تكليف الحكم الصومالي أرتان بإدارة مباراة مالي وزمبيا في دور المجموعات، وهي التي ظهر فيها بحذاء لا تتوافق علامته التجارية مع العلامة المعتمدة من راعي البطولة الأفريقية الرسمي.

ولم تُصدر "كاف" حتى الآن بياناً رسمياً يوضح ملابسات القرار، في وقت يُنتظر فيه الإعلان عن حكم بديل في اللحظات الأخيرة قبل المباراة.

جدل تحكيمي متواصل

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء مشحونة بالجدل التحكيمي، إذ شهدت مباريات ربع النهائي تغييرات أخرى في الطواقم التحكيمية. فقد تردد أنه تم سحب مهمة إدارة مباراة المغرب والكاميرون من الحكم المصري أمين عمر، وتعويضه بالحكم الموريتاني دحان بيدا.