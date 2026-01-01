2025 عام السطوة المغربية.. من منصات التتويج إلى عرش العالمية

بين المنتخب الوطني الأول، ومنتخب الشباب تحت 20 عاما وكأس العرب ومسابقات الشباب وكرة القدم النسائية للأندية، كان 2025 عاما للذكرى بالنسبة للمغرب.

وجاء الصعود إلى منصة التتويج في كأس العالم تحت 20 عاما وكأس العرب، ليختم العام المثالي لكرة القدم المغربية، كما تألق "أسود الأطلس" في بطولات كأس العالم الأخرى لفئة الناشئين وحجز المنتخب الأول بطاقة الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومع انتهاء عام 2025 المليء بالأحداث، يسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على عام من الانتصارات للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقبل التطلع إلى كأس العالم 2026، حيث سيحاول المغرب تجاوز مسيرته المثيرة إلى نصف النهائي في دورة قطر 2022، وبقية مباريات كأس الأمم الأفريقية في المغرب، حيث تأهل أسود الأطلس إلى دور 16 متصدرا لمجموعته، تجب الإشادة بالعمل الذي قامت به سلطات البلاد، والذي أدى إلى نتائج ملحوظة على أرض الملعب.

المغرب بطل العالم للشباب

شهدت بطولة كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي 2025 حصد المغرب لقبه العالمي الأول، فبعد تصدر مجموعته، فاز فريق المدرب محمد وهبي على كوريا الجنوبية 2-1 والولايات المتحدة 3-1 وفرنسا 5-4 بركلات الترجيح ليصل إلى النهائي، حيث تغلب على الأرجنتين 2-صفر بفضل ثنائية ياسر زبيري، التي تضمنت ركلة حرة رائعة وتسديدة مباشرة متقنة، ثم جرى تكريم عثمان معمة على أدائه الممتاز طوال البطولة بحصوله على الكرة الذهبية.

وأوضح وهبي أن الانتصار في فئات الشباب لا يقتصر فقط على الفوز بالبطولات، بل يتعلق أيضا بوضع الأسس للمنتخب الأول في السنوات القادمة، قائلا: "هذا هو نتيجة سنوات عديدة من العمل الجاد والتفاني، لقد استثمر (العاهل المغربي) الملك محمد السادس، بشكل كبير في كرة القدم من أجل تحديث البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، هذا يعني الكثير بالنسبة لنا، لأنه مشروع طويل الأمد بدأ قبل عدة سنوات".

واستقبل المغرب نسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما في الرباط وسلا، وسيستمر في استضافة البطولة حتى عام 2029.

واجه المغرب صعوبات في المراحل الأولى من البطولة، حيث خسر أمام البرازيل صفر-1 وإيطاليا 1-3 قبل أن يضمن التأهل بفوزه على كوستاريكا 3-1، ويمكن للفريق أن يفخر بأدائه أمام عمالقة كرة القدم في مشاركته الثانية فقط في البطولة، وفي الأدوار الإقصائية تلقى المغرب هزيمة ثقيلة 1-6 أمام كوريا الشمالية، التي مضت للفوز بلقبها العالمي الرابع. ورغم الخروج، اكتسبت فتيات المدرب أنور مغنية خبرة لا تقدر بثمن وتعلمن دروسا قيمة من هذه المواجهات الرفيعة المستوى.

فوز قياسي بكأس العالم تحت 17 عاما

وصل منتخب المغرب لدور الثمانية للبطولة التي أقيمت في قطر، حيث خسر أول مباراتين، لكن فوزا قياسيا بنتيجة 16-صفر جعلهم يتأهلون في اللحظة الأخيرة ويكونون من أفضل أصحاب المركز الثالث.

وقال نبيل باها، مدرب أبطال أفريقيا في هذه الفئة: "من المهم صنع تاريخ كرة القدم، سواء كان ذلك بالألقاب أو بالنتائج".

وأبرزت مراحل خروج المغلوب الروح القتالية للاعبين، حيث سجل أشبال الأطلس تعادلا دراميا في الدقيقة 90 ضد أمريكا 1-1، قبل الفوز 4-3 بركلات الترجيح، ثم انتصارا مثيرا 3-2 على مالي في دور 16، قبل انتهاء مسيرتهم السحرية بخسارة مؤلمة في دور الثمانية أمام البرازيل 2-1، إذ حسم فريق السامبا الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

تركت السيدات المغربيات بصمتهن في الصالات المغلقة في النسخة الافتتاحية لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات في الفلبين، وبعد فوزهن بالنسخة الأولى من كأس أفريقيا لكرة الصالات للسيدات في أبريل/نيسان الماضي على أرضهن، أوقعتهن القرعة في مجموعة صعبة، لكن انتصارين ضمنا لهن التأهل من دور المجموعات، قبل الخروج على يد منتخب إسبانيا بنتيجة 1-6.

المغرب بطل لكأس العرب 2025

تألق المغرب في كأس العرب 2025 في قطر، حيث ظل "أسود الأطلس" دون هزيمة طوال البطولة، وتعادلوا في مباراة واحدة فقط سلبيا مع عمان واستقبلوا هدفا واحدا فقط. الفوز على السعودية وسوريا بهدف دون رد والفوز على الإمارات 3-صفر في مراحل خروج المغلوب أوصلتهم إلى النهائي بدفاع حصين، ثم تفوق المغرب على الأردن 3-2 في نهائي درامي امتد شوطين إضافيين.

امتدادا للانتصارات المغربية، شارك نادي الجيش الملكي بطل أفريقيا في النسخة الأولى من كأس أبطال العالم للسيدات، حيث هزم ووهان تشيجو جيانجدا بطل آسيا بنتيجة 2-1 بعد التمديد لوقت إضافي، ليحجز مكانا في النهائيات حيث سيواجه أرسنال الإنجليزي بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 28 يناير/كانون الثاني في لندن.

أشرف حكيمي الأفضل في أفريقيا

من جانبه يثبت أشرف حكيمي نفسه بشكل متزايد كالنجم الساطع لكرة القدم المغربية، لقد كان عاما استثنائيا للظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فبالإضافة للثلاثية المحلية، لعب حكيمي دورا محوريا في أول فوز للنادي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما فاز بكأس السوبر الأوروبي، وحرمته إصابة في الكاحل من المشاركة في كأس القارات للأندية التي حقق زملاؤه لقبها.

ومنحه أداؤه المتميز مكانا في تشكيلة أفضل 11 لاعبا في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2025، كما حصد جائزة أفضل لاعب أفريقي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وهذا كله دون ذكر إنجازاته مع المنتخب الوطني.

المغرب في مونديال 2026

حسم المغرب مقعده في كأس العالم 2026، بعد أن قدم أداء مثاليا في التصفيات الأفريقية، حيث فاز بجميع مبارياته الـ8 ولم يستقبل سوى هدفين في طريقه لضمان ظهوره الثالث على التوالي في كأس العالم، وبعد وقوعه في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا، سيهدف بلا شك إلى محاكاة أو تحسين أدائه في أمريكا الشمالية بعد احتلاله المركز الرابع التاريخي في قطر قبل 4 سنوات.