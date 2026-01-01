نيمار يتراجع عن العودة لأوروبا ويمدد عقده مع سانتوس

وافق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على تمديد عقده مع فريقه سانتوس لعام واحد، حتى نهاية عام 2026، متراجعا بذلك عن فكرة العودة إلى الملاعب الأوروبية في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن نيمار قرر الاستمرار مع سانتوس حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل بموجب العقد الجديد، الذي سيعلن عنه سانتوس بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وبحسب الشبكة فإن المفاوضات بين سانتوس ونيمار استغرقت أسابيع، مشيرة إلى أن هذا هو الاتفاق الثالث الذي تم التوصل إليه منذ عودة اللاعب إلى سانتوس، وهذه المرة بمدة أطول، لعام كامل، مقابل 6 أشهر في المرتين السابقتين خلال عام 2025.

وأشارت تقديرات القسم الاقتصادي في سانتوس إلى أن وجود نيمار "أحدث تغييرا كبيرا في توازن الوضع المالي لسانتوس"، في حين لم يكن العائد الرياضي في المستوى المنتظر، وعليه فإن المبالغ المدفوعة للاعب بحاجة إلى إعادة النظر فيها.

وساهم نيمار في إنقاذ سانتوس من الهبوط الشهر الماضي بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) أمام جوفنتود (3-0) قبل جولة واحدة من ختام البطولة المحلية لكرة القدم.

وأحرز النجم السابق لبرشلونة الإسباني وسان جرمان الفرنسي أهدافه في الدقيقتين 6 و65، ثم من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليصل إلى حاجز 150 هدفا مع النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

وقال نيمار (33 عاما) في تصريحات نشرها سانتوس "أنا سعيد جدا للوصول إلى هذا الرقم. أشكر جميع زملائي الذين كانوا جزءا من الفريق على مرّ السنوات".

وهذه أول ثلاثية يسجلها المهاجم منذ إبريل/نيسان 2022 عندما كان في صفوف سان جيرمان، خلال الفوز خارج أرضه على كليرمون (6-1) بالدوري الفرنسي.