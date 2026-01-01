تطور مفاجئ في انتقال صلاح للدوري السعودي

كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيستمر مع النادي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية في ظل تراجع اهتمام الأندية السعودية بضمه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه كان من المرجح أن ينتقل صلاح للعب في السعودية حال رحيله عن ليفربول، خاصةً أن الأندية السعودية هي التي تملك القدرة على شرائه ودفع راتبه.

ويمتلك صلاح عقدًا مع ليفربول يمتد حتى يونيو/حزيران 2027 ويتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

تراجع اهتمام الأندية السعودية بضم صلاح

وتراجع اهتمام الأندية السعودية بضم محمد صلاح، في ظل صعوبة رحيله خلال شهر يناير/كانون الأول نظرًا لضيق الوقت، وارتباطه مع منتخب بلاده حاليًا في كأس أمم أفريقيا.

وجاءت تصريحات مدرب ليفربول آرني سلوت، قبل وبعد مباراة برايتون -التي سبقت انضمام صلاح لمنتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية- لتشير إلى تحسّن العلاقة بينه وبين المهاجم المصري.

وقال سلوت إن إشراك صلاح أمام برايتون كان دليلا على تجاوز الأزمة. وأضاف أن تركيز اللاعب حاليًا يجب أن ينصب بالكامل على منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، في حين يركز ليفربول على التزاماته المحلية.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى اهتمام أندية الهلال، والقادسية، ونيوم بالتعاقد مع محمد صلاح.