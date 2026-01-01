مباراة تونس ضد مالي.. هل يفك "نسور قرطاج" عقدتهم التاريخية؟

يسعى منتخب تونس إلى فك عقدته التاريخية أمام نظيره المالي عندما يتقابلان وجها لوجه في كأس أمم أفريقيا 2025 الجارية حاليا في المغرب.

ومن المقرر أن تجري مباراة تونس ومالي السبت المقبل على ملعب مُركّب محمد الخامس في الدار البيضاء في الدور ثمن النهائي من النسخة الـ35 لكأس أفريقيا.

ويملك "نسور قرطاج" سجلا مقلقا أمام مالي، إذ لم يحققوا أي فوز في 4 مباريات سابقة جمعت بين المنتخبين في تاريخ كأس الأمم الأفريقية وجميعها في دور المجموعات.

وفي المواجهات الأربع المذكورة خسر منتخب تونس مرتين وتعادلوا مثلهما وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتاليا نتائج مباريات تونس ومالي في كأس أفريقيا:

تونس 0-2 مالي (دور المجموعات من نسخة 1994).

تونس 1-1 مالي (دور المجموعات من نسخة 2019).

تونس 0-1 مالي (دور المجموعات من نسخة 2022).

تونس 1-1 مالي (دور المجموعات من نسخة 2024).

وتُعد المباراة المقبلة بين المنتخبين هي الأولى على الإطلاق بينهما في أدوار خروج المغلوب بكأس أمم أفريقيا، وعليه فإنها تمثّل "اختبارا حقيقيا ومصيريا" لقدرة تونس ومدربهم سامي الطرابلسي لفك العقدة وإكمال مشوار المنافسة على اللقب.

وتأهل منتخب تونس إلى ثمن النهائي بعدما حصد 4 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف نيجيريا، في حين بلغ مالي الدور ذاته من المركز الثاني في المجموعة الأولى وراء المغرب رغم حصده 3 نقاط فقط.

وفي المجمل ستكون مباراة السبت بين تونس ومالي هي الـ13 بين المنتخبين في تاريخ مواجهاتهما المباشرة على الصعيدين الرسمي والودي.

ويملك المنتخب التونسي أفضلية طفيفة في المواجهات الإجمالية، بفوزه في 5 مباريات مقابل 3 انتصارات لمالي، فيما احتكم الفريقان للتعادل 4 مرات.

وتاليا نتائج جميع المباريات التي جمعت بين تونس ومالي تاريخيا:

تونس 0-2 مالي (كأس أفريقيا 1994).

تونس 1-0 مالي (مباراة ودية 1997).

تونس 1-0 مالي (مباراة ودية 1998).

تونس 1-0 مالي (مباراة ودية 2004).

تونس 0-1 مالي (مباراة ودية 2006).

تونس 4-2 مالي (مباراة ودية 2011).

تونس 1-1 مالي (كأس أفريقيا 2019).

تونس 1-0 مالي (ودية 2021).

تونس 0-0 مالي (تصفيات كأس أفريقيا 2021).

مالي 1-1 تونس (تصفيات كأس أفريقيا 2021).

تونس 0-1 مالي (كأس أفريقيا 2022).

تونس 1-1 مالي (كأس أفريقيا 2024).