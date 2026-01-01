حصاد 2025.. ميسي يكتب التاريخ ومبابي يعادل رقم رونالدو ويطارد صلاح

شهد عام 2025 العديد من الإحصاءات المذهلة التي صنعت تاريخ كرة القدم في هذا العام.

وضمت هذه القائمة العديد من نجوم الساحرة المستديرة هم: دانيلو وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وليونيل ميسي وفيكتور أوسيمين، إلى جانب عدد من "قصص سندريلا"، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مبابي يحطم الأرقام

أحرز النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هدفا في مرمى إشبيلية، في عيده الـ27، لينهي عام 2025 برصيد 59 هدفا في 58 مباراة مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

بهذا، عادل الرقم القياسي للنادي في أكبر عدد من الأهداف خلال عام ميلادي واحد، الذي كان مسجلا باسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2013.

أنهى مبابي عام 2025 كأفضل هداف في كرة القدم على صعيد الأندية، متفوقا على الإنجليزي هاري كين الذي سجل 51 هدفا مع بايرن ميونخ الألماني.

سجل ثلاثيات ضد مانشستر سيتي الإنجليزي وكايرات ألماتي الكازاخستاني، وأولمبياكوس اليوناني، ليصبح أول لاعب يسجل 3 ثلاثيات (هاتريك) في دوري أبطال أوروبا خلال سنة تقويمية.

مبابي أحرز الثلاثية الأخيرة خلال 6 دقائق و42 ثانية فقط، لتصبح ثاني أسرع ثلاثية في تاريخ البطولة، بعد ثلاثية المصري محمد صلاح لليفربول الإنجليزي ضد رينجرز الأسكتلندي عام 2022 التي كانت أسرع بـ30 ثانية.

ميسي يكتب التاريخ

حقق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا مذهلا بتسجيل 48 هدفا في 28 مباراة خلال موسم 2025 من الدوري الأميركي لكرة القدم، محققا بذلك العديد من الأرقام القياسية التاريخية.

أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ البطولة الممتد 30 عاما يسجل أكثر من هدف في 5 مباريات متتالية، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز 10 مرات في موسم واحد.

سجل ميسي 29 هدفا وصنع 19 هدفا آخر، ليصبح ثاني لاعب فقط يتصدر قائمة هدافي البطولة وصانعي أهدافها بعد الإيطالي سيباستيان جوفينكو في 2015.

قاد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز له بكأس الدوري الأميركي، كما أصبح أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي مرتين متتاليتين.

هالاند يتفوق عالميا

وصل النرويجي إرلينغ هالاند إلى 50 هدفا مع منتخب بلاده في 46 مباراة فقط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سادس لاعب في تاريخ كرة القدم -والأول منذ 53 عاما- يحقق هذا الإنجاز في أقل من 50 مباراة دولية.

عادل هالاند بذلك أرقام الدانماركي بول نيلسن (36 مباراة)، والألماني غيرد مولر (41 مباراة)، والمجريين فيرينك بوشكاش (41 مباراة) وساندور كوتشيس (42 مباراة)، والبرازيلي بيليه (49 مباراة).

بفضل تسجيله 17 هدفا في 9 مباريات، سيختتم هالاند عام 2025 محتلا صدارة هدافي كرة القدم الدولية، متفوقا على اليمني ناصر الغواشي، والجزائري محمد عمورة، والأردني علي علوان، الذين سجل كل منهم 11 هدفا.

كأس العالم 2026.. تأهل الرأس الأخضر

أصبح منتخب جمهورية الرأس الأخضر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 527 ألف نسمة، ثاني أصغر بلد من حيث عدد السكان يتأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

آيسلندا سجلت الرقم القياسي كأصغر دولة عندما وصلت إلى مونديال روسيا 2018 بعدد سكان بلغ 340 ألف نسمة، كما بلغت كوراساو والأردن وأوزبكستان نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها، في حين حافظت البرازيل على رقمها القياسي الفريد بالظهور في جميع نسخ البطولة.

تشارك هايتي، التي خلقت المفاجأة بتصدرها مجموعة التصفيات التي ضمت كوستاريكا وهندوراس، بتصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في كأس العالم لأول مرة منذ 52 عاما، ولا يتفوق عليها في طول فترة الغياب سوى النرويج (56 عاما بين 1938و1994)، ومصر (56 عاما بين 1934-1990)، وويلز (64 عاما بين 1958 و2022).

تنهي منتخبات النمسا والنرويج وأسكتلندا فترات غياب دامت 28 عاما عن أكبر مسرح لكرة القدم.

ميالبي يدهش السويد

في عامه الـ86، حقق نادي ميالبي أول لقب له في الدوري السويدي الممتاز، في واحدة من أعظم قصص "سندريلا" في تاريخ كرة القدم.

تشكيلة المدرب أندرس تورستينسون تألفت بشكل أساسي من لاعبين ينتمون لقرية "هاليفيك"، وهي قرية صيد لا يتجاوز عدد سكانها 1500 نسمة.

نجح نويل تورنكفيست وهيرمان جوهانسون وإيليوت سترود وتوم بيترسون ورفاقهم في إنهاء الموسم برصيد 75 نقطة، محطمين الرقم القياسي لأكبر عدد نقاط في موسم واحد، الذي كان مسجلا باسم مالمو وآيك سولنا (67 نقطة).

أوسيمين ورقمه القياسي

سجل النيجيري فيكتور أوسيمين في 8 مباريات أوروبية متتالية مع فريقه غلطة سراي التركي، وهو رقم قياسي للاعب من خارج إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

اللاعبون الوحيدون الذين سجلوا في عدد أكبر من المباريات المتتالية هم البلجيكي روميلو لوكاكو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (9 مباريات)، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي رود فان نيستلروي (10مباريات).

أوسيمين ختم موسم 2024/ 2025 برصيد 35 هدفا مع غلطة سراي، محطما الرقم القياسي لأكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تركيا، الذي صمد باسم ماريو غاردل لمدة 24 عاما.

فلامنغو يواصل الإنجازات القارية

أصبح البرازيلي دانيلو أول لاعب في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس مرتين في كل من المسابقتين.

سجل الظهير الأيمن هدف الفوز الثمين عندما تغلب سانتوس البرازيلي، بقيادة نجمه نيمار على بينارول الأوروغواياني، ليتوج بلقب أميركا الجنوبية عام 2011، قبل أن يهيمن على أوروبا مع ريال مدريد لموسمين متتاليين.

أنهى صاحب الـ34 عاما صياما دام 14 عاما عن التسجيل في كوبا ليبرتادوريس، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية التي فاز فيها فريقه فلامنغو البرازيلي على مواطنه بالميراس الشهر الماضي، وبهذا حافظت الأندية البرازيلية على اللقب 7 سنوات متتالية.

فلامنغو واصل مسيرته بتحقيق لقب ديربي الأميركيتين وكأس التحدي، ضمن بطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال)، حيث سجل دانيلو هدفا آخر، ليصطدم بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي المسابقة العالمية.

أصبح فلامنغو أول فريق منذ 13 عاما لا يخسر أمام فرق أوروبية في الوقت الأصلي أو الإضافي، قبل أن يهزم بركلات الترجيح أمام فريق العاصمة الفرنسية بعد تصدي ماتفي سافونوف، حارس سان جيرمان، لـ4 ركلات من أصل 5.

أما فيليبي لويس، البالغ من العمر 40 عاما، فقد حقق إنجازا مذهلا بفوزه بـ7 ألقاب منذ توليه تدريب فلامنغو قبل 14 شهرا.