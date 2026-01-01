بالفيديو.. "مازادونا" الجزائري يواصل نثر إبهاره الكروي في كأس أفريقيا

واصل النجم الجزائري الواعد إبراهيم مازة (20 عاما) إثارة الإعجاب في كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد أدائه الحاسم في فوز الجزائر على غينيا الاستوائية (3-1) ضمن مرحلة المجموعات.

نجم باير ليفركوزن الألماني توهج بشكل لافت وكان الفاعل الأكبر في المباراة، حيث قدّم تمريرة حاسمة لفارس شعيبي في الهدف الثاني (الدقيقة 24).

قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث بطريقة رائعة برأسه، مؤكدا أنه أصبح لاعبا محوريا في تشكيلة المنتخب.

قلب الفريق وأداء فني استثنائي



واصل مازة عروضه المميزة، مثبتا قدراته الفنية العالية، من تحكم دقيق بالكرة، وتمريرات حاسمة، إلى التمركز الذكي في الملعب، مما جعله وفق المراقبين "قلب الفريق".

كما أشاد الموقع الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمهارات مازة.

الأداء التصاعدي لمازة جاء بعد أن بدأ مشاركته في المباراة الأولى ضد السودان لبضع دقائق، إذ تمكن حينها من تسجيل أول أهدافه مع المنتخب، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا يضمنه المدرب في التشكيلة.

لم يخيب نجم الجزائر الآمال المعقودة عليه، إذ أحرز جائزة أفضل لاعب في المباراة القوية ضد بوركينا فاسو، مؤكدا أنه أصبح لاعبا لا غنى عنه للفريق الوطني.

"مازادونا".. لقب يعكس أسلوبه المميز



أول من أطلق لقب "مازادونا" على إبراهيم مازة كان ناديه الألماني باير ليفركوزن، الذي شبّه اللاعب بالأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا بعد تألقه في المباراة ضد بوروسيا دورتموند ضمن الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين منح ناديه بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

ونشر النادي -عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي- صورة مركبة لمازة مع مارادونا تحت عنوان "مازادونا" احتفاء بتألقه.

ثم عاد لاحقا لنشر فيديو يعرض أفضل مهاراته خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدا أنه أصبح أحد نجوم الكرة الواعدين على الصعيدين القاري والأوروبي.

وما زال اللاعب الواعد يحصد الإشادة من المتابعين ونجوم الكرة السابقين، إذ أبدى اللاعب الدولي الفرنسي السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي سمير نصري انبهاره باللاعب، وكتب على حسابه في منصة إكس: "مازة لاعب جاد، ولاعب من الطراز الرفيع حقا".

برشلونة يراقب

من جهتها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أمس الأربعاء -نقلا عن تقارير جزائرية- أن كشافي برشلونة راقبوا عن كثب أداء مازة في مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

إعلان

وُلِد مازة بالعاصمة الألمانية برلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ويلعب أساسيا في مركز الوسط المهاجم، لكنه يستطيع أيضا اللعب كمهاجم ثانٍ أو على الأطراف، مما يمنح المدربين مرونة تكتيكية.

ومنذ انضمامه إلى صفوف ليفركوزن الصيف الماضي، قادما من هيرتا برلين الألماني، قدم مازة موسما مميزا، إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى في 21 مباراة مع فريقه.

ودفع باير ليفركوزن 12 مليون يورو لضم مازة، وضمن مستقبله بعقد يمتد حتى عام 2030، وهو ما يرفع قيمته السوقية ارتفاعا ملحوظا، ويجعل أي صفقة محتملة معقدة ماليا بالنسبة لبرشلونة.

في حين أشار الإعلام الجزائري إلى أن لقب "مازادونا" على غرار مارادونا قد يليق به قريبا.