ليفربول يتعثر مجددا بالدوري الإنجليزي

فرض ليدز يونايتد التعادل السلبي على مضيفه ليفربول الذي تعثر مجددا في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وظل ليفربول حامل ​اللقب في المركز الرابع برصيد ‍33 نقطة بعد 19 مباراة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر أرسنال، بينما يحتل ‍ليدز المركز ⁠16 برصيد 21 نقطة، بفارق سبع نقاط عن منطقة الخطر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تشلسي ينفصل عن ماريسكا وترشيح 5 مدربين لخلافته

تشلسي ينفصل عن ماريسكا وترشيح 5 مدربين لخلافته list 2 of 2 تطور مفاجئ في انتقال صلاح للدوري السعودي end of list

وظن دومينيك كالفيرت-لوين مهاجم ليدز أنه سجل هدف الفوز قبل حوالي 10 دقائق من نهاية المباراة، لكن ​الحكم ألغى الهدف ‌بداعي التسلل.

وبهذا يخفق كالفيرت-لوين في هز الشباك لأول مرة بعد ست مباريات متتالية سجل فيها أهدافا.

وبدا ‌أن ليفربول يفتقد الرغبة الملحة في الفوز، ‌وأهدر فرصتين رائعتين كانت إحداها ⁠من نصيب أوجو إيكيتيكي الذي لعب ضربة رأس من القائم البعيد لكنها أخطأت طريقها إلى ‌المرمى.

وكاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أن يهدي إيثان أمبادو هدفا عندما شتت ‍الكرة بصورة سيئة. لكنه تدراك خطأه وتصدى لتسديدة أمبادو.