كشف تقرير بريطاني أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد للانتقال إلى قصر فخم تبلغ قيمته نحو 35 مليون يورو، فور انتهاء مسيرته الكروية.

وذكرت صحيفة "ميرور"، في تقريرها، أن أعمال البناء التي استمرت 3 سنوات قد اكتملت وأن القصر يقع داخل منتجع ساحلي يبعد قرابة 30 ميلا عن العاصمة البرتغالية لشبونة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. فوز الهلال على الخلود في الدوري السعودي

شاهد.. فوز الهلال على الخلود في الدوري السعودي list 2 of 2 شاهد.. أغرب أهداف رونالدو وخطته للألف هدف end of list

كريستيانو رونالدو يستعد للانتقال لقصر الاعتزال

وأوضح التقرير أن القصر ذا الثماني غرف نوم، يُعد من بين أكبر وأغلى المنازل في البرتغال، إذ يضم مسبحًا غير متناه وموقف سيارات تحت الأرض مخصصًا لاستيعاب مجموعة سيارات رونالدو، التي تُقدّر قيمتها بنحو 14 مليون يورو.

فضلا عن تجهيزات داخلية فاخرة تتضمن صنابير من الذهب الخالص، ورخامًا إيطاليًّا، ولوحة جدارية خاصة من تصميم دار "لويس فويتون".

كما يضم القصر مسبحًا زجاجيًّا ضخمًا مع ممر تحت الماء يتيح للضيوف رؤية من يسبح في الأعلى.

يشمل القصر أيضا تجهيزات فاخرة مثل أنظمة تدفئة ذكية، وصالة رياضية متكاملة، ومسابح داخلية وخارجية، وغرفة تدليك، وقاعة سينما خاصة.

وأضاف التقرير أن رونالدو يمكنه الاستمتاع مع عائلته بشاطئ خاص ومنطقة ألعاب مخصصة لأطفاله الخمسة.

وكشف التقرير أن لاعب النصر السعودي حاول شراء ملعب الغولف المجاور للقصر لتعزيز الخصوصية والأمن، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.

يذكر أن رونالدو يمتلك عدة عقارات فاخرة أخرى، من بينها شقة بانورامية في لشبونة بقيمة 7 ملايين يورو، وقصر في ماديرا مسقط رأسه، إلى جانب شقة في برج ترامب بمدينة نيويورك بقيمة 18 مليون يورو.