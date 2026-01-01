عقوبات مشددة لـ3 لاعبين هاجموا التحكيم وشككوا في فوز الجزائر والسودان

عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاعبين بسبب تصريحات اعتبرها مسيئة لحكام مبارياتهم في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على الجناح البوركينابي بيرتراند تراوري، بعد أن اتهم حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، التي انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف دون رد يوم الأحد الماضي، بإفساد فرص فريقه في تلك المواجهة.

ومع ذلك، نجا تراوري من أي عقوبة رياضية، حيث اكتفت اللجنة بالغرامة المالية بعد أن قدم اللاعب اعتذاره خلال جلسة الاستماع.

وانتقد تراوري حكام المباراة قائلا إنهم "أفسدوا نهاية اللقاء"، مثيرا جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، لم تكن العقوبات متساهلة مع لاعبَي غينيا الاستوائية خوسي ميراندا وكارلوس أكابكو، إذ أوقفتهما لجنة الانضباط أربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، بعد أن أهانا الحكم الكونغولي ميسي نكونو خلال مباراة السودان التي انتهت بخسارة منتخب بلادهما بهدف دون رد يوم الأحد 28 الماضي.

وبسبب هذه الخسارة، فقد منتخب غينيا الاستوائية جميع فرصه في التأهل إلى الدور الثاني حيث خاض مباراة شكلية خسرها 1-3 أمام الجزائر مساء الأربعاء في ختام منافسات دور المجموعات.

حماية نزاهة التحكيم الأفريقي

وتأتي هذه العقوبات في وقت يحرص فيه الاتحاد الأفريقي على حماية نزاهة التحكيم والحفاظ على النظام الانضباطي داخل البطولة، وسط متابعة جماهيرية واسعة، خاصة مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة والتذاكر الإلكترونية لأول مرة في البطولة، مما جعل كل تصرف اللاعبين تحت المجهر الإعلامي والجماهيري.

وسوف يكون تراوري متاحا للمشاركة في مباراة دور الـ16، بعدما احتفظ به مدربه في الاحتياط في المواجهة التي جمعت بوركينا فاسو بالسودان أمس الأربعاء، في حين يظل موقف لاعبي غينيا الاستوائية بعيدا عن المشاركة حتى انتهاء عقوبات الإيقاف الموقعة عليهم.