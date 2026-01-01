الملاكم البريطاني جوشوا يتعافى من حادث مميت في نيجيريا
Published On 1/1/2026|
آخر تحديث: 13:10 (توقيت مكة)
أعلنت حكومات ولايات نيجيرية أمس الأربعاء خروج بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا من المستشفى بعد إصابته في حادث سير بولاية أوغون في نيجيريا أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين.
وقالت حكومتا ولايتي لاغوس وأوغون في بيان عبر منصة إكس "خرج أنطوني جوشوا من المستشفى في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم (الأربعاء). ورغم شعوره بالحزن العميق وتأثره بسبب فقدان صديقيه المقربين، فقد اعتبرت حالته الصحية جيدة للتعافي في المنزل".
وأصيب جوشوا (36 عاما) بجروح طفيفة عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بسيارة أخرى يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين وزملائه في الفريق.
المصدر: الألمانية