الملاكم البريطاني جوشوا يتعافى من حادث مميت في نيجيريا

أعلنت حكومات ولايات نيجيرية أمس الأربعاء خروج بطل العالم السابق في ⁠الملاكمة للوزن الثقيل البريطاني ​أنتوني جوشوا من المستشفى بعد إصابته في حادث سير بولاية أوغون في نيجيريا أسفر عن ⁠مقتل اثنين من أصدقائه المقربين.

وقالت حكومتا ولايتي لاغوس وأوغون في بيان عبر منصة إكس "خرج أنطوني جوشوا من المستشفى في ​وقت متأخر ‌من بعد ظهر اليوم (الأربعاء). ورغم شعوره بالحزن العميق وتأثره بسبب فقدان ‌صديقيه المقربين، فقد اعتبرت حالته الصحية ‌جيدة للتعافي في ⁠المنزل".

وأصيب جوشوا (36 عاما) بجروح طفيفة عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها ‌بسيارة أخرى يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين وزملائه في الفريق.