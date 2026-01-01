ثروة بنزيمة تتجاوز نصف مليار دولار

بعد مسيرة في الملاعب امتدت لأكثر من 20 عاما، بات الفرنسي كريم بنزيمة نجم الاتحاد السعودي من بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم بثروة شخصية تجاوزت نصف مليار دولار.

ووفقا لدراسة أجراها رافائيل ريس عبر مدونته التابعة لموقع "يو أو إل"، جمع المهاجم الفرنسي 501.8 مليون دولار (ما يُعادل 461 مليون يورو تقريبا) من أرباحه المتعلقة بكرة القدم منذ بداية مسيرته الاحترافية.

ثروة بنزيمة وخامس أعلى اللاعبين دخلا

يحتلّ الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 المركز الخامس بين اللاعبين النشطين الذين حققوا أعلى دخل من كرة القدم.

يشمل هذا المبلغ الرواتب ومكافآت الأداء وعقود الإعلانات المرتبطة مباشرة بعالم كرة القدم ويستثنى منه الدخل من الاستثمارات المالية أو الأعمال الجانبية.

مسيرة طويلة والعديد من الألقاب

يعود الفضل في ثروة بنزيمة إلى مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاما على أعلى المستويات، شملت فترات لعب مع أولمبيك ليون وريال مدريد، إذ فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا قبل انضمامه إلى نادي الاتحاد السعودي عام 2023.

وساهم فوزه بالكرة الذهبية واستمراره الطويل بنخبة أوروبا في زيادة راتبه وعائدات الإعلانات.