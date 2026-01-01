تشيلسي يقيل ماريسكا

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، الانفصال عن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، بعدما حقق الفريق اللندني فوزا ⁠واحدا فقط في آخر 7 مباريات بالمسابقة.

وقاد ​المدرب الإيطالي -الذي تولى تدريب تشيلسي في عام 2024 بعدما صعد بفريق ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز- النادي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس ⁠العالم للأندية في أول موسم له مع الفريق.

لكنّ سلسلة النتائج السيئة في ديسمبر/كانون الأول بالإضافة إلى تصريحات غير معهودة من ماريسكا دفعت إدارة النادي إلى اتخاذ قرار الانفصال عن المدرب الإيطالي (45 عاما).

وقال النادي في ​بيان: "انفصل تشيلسي عن ‌مدربه إنزو ماريسكا".

وأضاف: "في ظل وجود أهداف رئيسية لا تزال قائمة في 4 مسابقات، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال ‌أوروبا، يعتقد إنزو والنادي أن التغيير سيمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم ‌إلى المسار الصحيح".

ووصل تشيلسي إلى ⁠المركز الثالث في نوفمبر تشرين الثاني، وكان من ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى المركز الخامس ‌في الدوري، وأصبح متأخرا بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر بعد منتصف الموسم.

ولم يعلن النادي عن هوية المدرب الذي سيتولى المسؤولية قبل مواجهة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم الأحد.