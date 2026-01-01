ضمت 5 لاعبين عرب.. التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس أفريقيا

ضمت التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس أفريقيا 2025 -المقامة حاليا في المغرب- 5 لاعبين عرب، وتنطلق منافسات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من البطولة يوم السبت المقبل.

وبلغت 5 منتخبات عربية هذا الدور، وهي: المغرب، والجزائر، ومصر، وتونس، والسودان، بينما ودّع منتخب جزر القمر البطولة مبكرا، بعد أن حل في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وفشل في التأهل كأحد أفضل ثوالث المجموعات.

وتنوّعت التشكيلة المثالية لدور المجموعات -حسب تقييم وكالة الأنباء الفرنسية- بين لاعبين كبار لا غنى عنهم، ونجوم عائدين متعطشين للانتصارات، وفتيان واعدين على استعداد لفرض أنفسهم، وقد برز عدد من اللاعبين بشكل لافت خلال الدور الأول.

التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس أفريقيا

وبرز في التشكيلة حارس منتخب الجزائر لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، إذ كان الوحيد في البطولة الذي حافظ على نظافة شباكه خلال الجولتين الأولى والثانية، ثم جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الثالثة بعد ضمان التأهل للدور الثاني.

وفي خط الدفاع، جاء نجم جزائري آخر هو رامي بن سبعيني، الذي أصبح ركيزة أساسية في دفاع "محاربي الصحراء" تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وقدم أداءً مميزا ضد بوركينا فاسو.

ومن بين رباعي خط الوسط في التشكيلة المثالية يوجد 3 لاعبين عرب هم المخضرم رياض محرز قائد منتخب الجزائر، والمغربي إبراهيم دياز، الذي تألق في جميع مباريات "أسود الأطلس" وسجل كل منهما 3 أهداف، والتونسي المتألق حنبعل مجبري.

ولم يوجد أي لاعب عربي ضمن ثنائي الهجوم، بما في ذلك المغربي أيوب الكعبي، الذي تألق بشكل لافت في دور المجموعات وسجّل ثلاثية، جاء هدفان منها بطريقة مذهلة.

التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس أفريقيا 2025 وفق خطة اللعب 4-4-2 حسب تقييم وكالة الأنباء الفرنسية: