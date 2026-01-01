أغلى صفقات الكرة الإسبانية باحتساب التضخم

تتباين قيمة أغلى 10 صفقات على مدار تاريخ الكرة الإسبانية، بالقيمة الحالية لعام 2025، مع قائمة العشرة الأوائل التي نعرفها جميعا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في تقرير لها أنه على سبيل المثال، سجل مارتن زوبيميندي، الذي دفع أرسنال 70 مليون يورو (نحو 82 مليون دولار) الصيف الماضي لضمه من ريال سوسيداد، ثاني أغلى صفقة، في حين أن غايزكا ميندييتا، لاعب خط وسط فالنسيا وبرشلونة السابق، انتقل من فالنسيا إلى لاتسيو عام 2001 بقيمة بلغت 48 مليون يورو (8 مليارات بيزيتا)، أي ما يعادل 94 مليون يورو اليوم (نحو 110 ملايين دولار).

ومن المثير للاهتمام عدم إدراج اسم ريال مدريد ضمن قائمة المشترين، رغم كونه قد ورد في قائمة البائعين، بين أعلى 10 أندية في الصفقات الكبرى، على عكس أتلتيكو مدريد في صفقة دييغو كوستا، أو برشلونة في صفقة فيران توريس.

وليس من الغريب أن يكون الفريق الوحيد غير الإنجليزي الذي أبرم صفقات بمبالغ طائلة مع أندية الدوري الإسباني هو لاتسيو، في حالة مندييتا قبل 25 عاما، مما يظهر أين اتجهت القوة المالية في السنوات الأخيرة.

وأعاد تقرير أعدته شركة "بيت فير"، باستخدام حاسبتها التي تطبق خوارزمية تراعي عوامل التضخم وتقلبات العملة في المعاملات التي تتم بالبيزيتا، حساب التكلفة الحقيقية لأغلى صفقات الانتقال في التاريخ بالأسعار الحالية.

وحين تطبيق هذه المنهجية على اللاعبين الإسبان، فإن ذلك يضعه في المركز الثاني خلف كيبا فقط، إذ إن قيمة انتقال كيبا من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي عام 2018 سوف تتجاوز 108 ملايين يورو (نحو 126 مليون دولار) بحسابات اليوم.

ويعد حارس مرمى أرسنال هو اللاعب الإسباني الوحيد الذي ستتخطى قيمة انتقاله، وفق هذا التقييم المحدث، حاجز 100 مليون يورو (نحو 117 مليون دولار).

أما انتقال فيرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي، فقد قفز من المركز العاشر بين أعلى الصفقات إلى الخامس في هذه الحسابات الخاصة، بتكلفة فعلية تزيد قليلا عن 90 مليون يورو (نحو 105 ملايين دولار)، وهو مبلغ يقارب تكلفة انتقال موراتا من ريال مدريد إلى تشيلسي اليوم، لو حدث الانتقال الآن، لبلغت قيمة الصفقة حوالي 91 مليون يورو (نحو 106 ملايين دولار)، أي بزيادة قدرها 25 مليون يورو عن المبلغ الذي تم دفعه في 2017.

ويعد ألفارو موراتا خامس لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية تُسجَّل أعلى قيمة انتقال له بعد تعديلها وفقا لحسابات التضخم.

المهاجم المولود في مدريد، انتقل بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وتشيلسي بين عدة أندية، ويمكن أن تكون قيمة انتقالاته 281 مليون يورو بالأسعار الحالية (نحو 329 مليون دولار)، بفارق قدره 64 مليون يورو بالمقارنة مع قيمة انتقاله الأصلية.