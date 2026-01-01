برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل الديربي

غاب النجم الشاب لامين يامال عن الحصة التدريبية الأولى لفريق برشلونة في عام 2026، التي أُقيمت اليوم الخميس في مدينة جوان غامبر الرياضية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الديربي المرتقبة أمام إسبانيول، المقررة السبت المقبل على ملعب كورنيا إل برات.

وحضر لامين يامال إلى مقر التدريبات رفقة زملائه، الذين كان من المقرر أن يبدؤوا المران الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، غير أنه غادر المرافق بعد وقت قصير من وصوله، دون المشاركة في الحصة الجماعية.

وحسب ما أفادت به صحيفة (موندو ديبورتيفو)، فإن غياب الدولي الإسباني لا يثير القلق، إذ لا تبدو مشاركته في مباراة الديربي مهددة، ويعاني يامال من وعكة صحية عامة، دفعته إلى العودة إلى منزله، على أن يستأنف التدريبات بشكل طبيعي في حصة يوم الجمعة، عشية المواجهة.

وفي المقابل، تمكّن المدرب هانسي فليك من الاعتماد على بقية العناصر المتاحة في الفريق، ويواصل بيدري التدرب بمستوى مرتفع، ما يعزز حظوظه في العودة إلى المنافسة الرسمية أمام إسبانيول، بينما يواصل داني أولمو رفع وتيرة جاهزيته البدنية، ومن المتوقع أن يكون متاحا للمباراة، وإن لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية.

كما واصل رونالد أراوخو التدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، بعد عودته إلى المران الجماعي يوم الاثنين الماضي، على أن يُحسم قرار استدعائه لقائمة المباراة في وقت لاحق.