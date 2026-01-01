الغابون توقف المنتخب وتقيل المدرب وتستبعد أوباميانغ عقب إخفاق كأس أفريقيا‬

أعلنت ‍حكومة الغابون إيقاف المنتخب الوطني وإقالة المدرب واستبعاد أوباميانغ من تشكيلة الفريق في أعقاب تلقي 3 هزائم في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأعلن وزير الرياضة ⁠في الجابون عبر التلفزيون إيقاف المنتخب الوطني بعد احتلاله المركز ​الأخير في مجموعته، وخروجه من البطولة المقامة في المغرب.

وقال ‍سيمبلس-دزيري مامبولا القائم بأعمال وزير الرياضة بعد الخسارة 3-2 أمام كوت ديفوار أمس الأربعاء في مراكش: "نظرا للأداء المخزي الذي قدّمه الفريق في ‍كأس الأمم ⁠الأفريقية، قررت الحكومة حل الجهاز الفني وإيقاف المنتخب حتى إشعار آخر، واستبعاد برونو مانجا وبيير-إيمريك أوباميانغ (من تمثيل المنتخب)".

وأُقصيت الغابون التي كان يدربها المدافع السابق تييري مويوما بالفعل من البطولة بعد خسارة المباراتين الأولى والثانية في المجموعة السادسة ضد الكاميرون وموزامبيق، لكنها كانت متقدمة 2-صفر في ​مباراتها الأخيرة على حامل اللقب، قبل أن ‌تستقبل 3 أهداف وتخسر أمام تشكيلة من بدلاء كوت ديفوار.

ولم يلعب أوباميانغ أو المدافع المخضرم مانجا أمس، بعدما عاد أوباميانغ إلى فريقه أولمبيك مرسيليا الفرنسي للعلاج ‌من إصابة في الفخذ.

ورد أفضل لاعب في أفريقيا سابقا على استبعاده عبر حسابه على منصة إكس ‌قائلا: "أعتقد أن مشاكل الفريق أعمق ⁠بكثير من مشاكلي الشخصية".

ومن المرجّح أن يكون أوباميانغ (36 عاما) قد لعب مباراته الأخيرة مع الجابون خلال الهزيمة أمام موزامبيق، وهو ما حدث أيضا مع مانجا (37 ‌عاما) مدافع كارديف سيتي السابق.

وكان حل المنتخب الوطني رد فعل شائع في أفريقيا على النتائج المخيّبة للآمال، لكن منذ أن اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقفا صارما ضد تدخل الحكومات في إدارة الاتحادات الوطنية، أصبح ذلك حدثا نادرا.