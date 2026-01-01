السودان ضد السنغال بكأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب السودان مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا بمواجهة قوية تجمعه بالسنغال بطل نسخة 2021 وذلك يوم السبت 3 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب طنجة الكبير.

ودخل المنتخب السنغالي الأدوار الإقصائية متصدرا المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل.

واستهل "أسود التيرانغا" مشوارهم بفوز عريض على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، سجل منها نيكولا جاكسون هدفين، ثم تعادلوا 1-1 مع الكونغو الديمقراطية بهدف ساديو ماني، قبل أن يختتموا دور المجموعات بفوز جديد بـ3 أهداف على بنين.

في المقابل، حجز منتخب السودان بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بصعوبة، بعدما حقق فوزا ثمينا على غينيا الاستوائية بهدف دون رد جاء بالنيران الصديقة، مستفيدا من نتائج الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية.

وأنهى "صقور الجديان" دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، إثر خسارته في الجولة الأخيرة أمام بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل.

أفضلية سنغالية

تميل الترشيحات بوضوح لصالح المنتخب السنغالي، الذي يُعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، قياسا بالفوارق الفنية والخبرة القارية، إضافة إلى مستواه اللافت في النسخ الأخيرة من البطولة الأفريقية.

موعد مباراة السودان والسنغال في كأس أفريقيا

تُقام المباراة يوم السبت 3 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب طنجة الكبير.

وتنطلق المواجهة على الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة مساء (18:00) بتوقيت السودان، السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السودان والسنغال في كأس أفريقيا

beIN Max 1

beIN Max 2

كما يمكن متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

الكفة سنغالية والتحدي السوداني

لم يسبق للمنتخبين السوداني والسنغالي أن التقيا في نهائيات كأس أمم أفريقيا رغم مشاركاتهما المتعددة، غير أن مواجهاتهما تكررت في السنوات الأخيرة ضمن التصفيات القارية.

وكان آخرها في تصفيات كأس العالم 2026، حيث فازت السنغال على أرضها 2-0 في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في بنغازي.

وتشير الأرقام إلى تفوق سنغالي واضح، إذ لم ينجح المنتخب السوداني في تسجيل أي هدف أمام السنغال، كما لم يحقق أي فوز في المواجهات الخمس السابقة بينهما، وهو ما يجعل "أسود التيرانغا" أقرب نظريا لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ومع ذلك، يتمسك "صقور الجديان" بآمالهم في صناعة المفاجأة، مدعومين بمساندة جماهيرية عربية منتظرة في مدرجات ملعب ابن بطوطة، على أمل رسم البسمة على وجوه الشعب السوداني الباحث عن فرحة كروية وسط ظروف صعبة.

وينتظر الفائز من هذه المباراة المتأهل من مباراة تونس ومالي لمواجهته في الربع النهائي.

تشكيلة السودان المحتملة

أبوجا، مازن محمد، عوض، الطيب، صلاح الدين الحسن، محمد حكيم، أمير عبد الله، ياسر بوشارا، جون، ياسر مزمل.

تشكيلة السنغال المحتملة

ميندي، دياتا، كوليبالي، سيك، الحاجي، باب سار، غانا غيي، لمين كامارا، إليمان نداي، حبيب ديالو، ماني.