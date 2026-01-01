سابقة تاريخية تؤهل السودان إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا 2025

اقتحم منتخب السودان تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من الباب الواسع، بعد تأهله لمرحلة خروج المغلوب في النسخة الحالية بطريقة غريبة.

وبلغ منتخب "صقور الجديان" الدور ثمن النهائي باعتباره أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث في مجموعاتها، بعدما حصد 3 نقاط في المجموعة الخامسة.

وأصبح المنتخب السوداني أول فريق في تاريخ البطولة يتأهل إلى دور الـ16 دون أن يسجّل لاعبوه أي هدف في دور المجموعات، وفق ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وحقق السودانيون فوزهم الوحيد (1-0) في دور المجموعات على حساب غينيا الاستوائية في الجولة الثانية، بهدف عكسي سجّله ساوول كوكو بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 74.

وكان هذا الهدف هو الوحيد لمنتخب السودان في النسخة الحالية من كأس أفريقيا، إذ أخفق لاعبوه في الوصول إلى مرمى المنافسين في المباراتين الأخريين، لكنه كان كافيا لتجاوز دور المجموعات.

نتائج مباريات السودان في الدور الأول بكأس أفريقيا المغرب 2025:

الجزائر 3-0 السودان.

غينيا الاستوائية 0-1 السودان.

السودان 0-2 بوركينا فاسو.

ويتعين على "صقور الجديان" كسر صيامهم التهديفي في المباراة القادمة من كأس أفريقيا إذا ما أرادوا إطالة أمد بقائهم في المغرب.

ويواجه المنتخب السوداني نظيره السنغالي السبت المقبل، في أولى مباريات الدور ثمن النهائي على ملعب طنجة الكبير، عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 18:00 بالتوقيت المحلي للسودان.